Chiamato a mettere in mostra le sue qualità, il nuovo attaccante dei blaugrana è stato tradito dall'emozione finendo per non fare una bella figura. Niente di grave però: c'è stato chi prima di lui ha fatto persino peggio.

di Simone Cola - 22/02/2020 09:57 | aggiornato 22/02/2020 10:02

L'acquisto di Martin Braithwaite da parte del Barcellona, operato a calciomercato ormai chiuso sfruttando una discutibilissima regola della Liga, ha ricevuto critiche praticamente unanimi: la gran parte dei tifosi blaugrana non reputa il danese all'altezza del blasone del club, il resto degli addetti ai lavori denuncia invece un'operazione che rischia di inguaiare il Leganes, in corsa per la salvezza, per quello che può essere ritenuto più un capriccio dei catalani che un acquisto capace di aggiungere qualcosa di concreto alla squadra guidata da Quique Setién.

Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino l'avventura di Braithwaite non è cominciata nel migliore dei modi. E certo a smentire chi ricordava i flop di Keirrison e Boateng e chi sottolineava il curriculum non certo esaltante del 28enne danese non è bastata la presentazione del giocatore andata in scena al Camp Nou: chiamato a mostrare le sue qualità tecniche, il nuovo acquisto dei catalani ha tentato senza successo alcuni trick limitandosi infine a una serie di palleggi che certo non hanno lasciato nessuno a bocca aperta.

Presentare un calciatore in questo modo, abitudine sempre meno diffusa ma che in Spagna continua ad avere un certo fascino, lo espone inutilmente a brutte figure: non tutti i giocatori hanno tra i loro punti di forza le qualità tecniche, e anche l'emozione può giocare brutti scherzi. Ne sanno qualcosa i giocatori che hanno preceduto Braithwaite in questa esperienza e che il sito "Give Me Sport" ha voluto ricordare appena poche ore dopo la figuraccia del nuovo acquisto blaugrana.

Barcellona-Braithwaite, presentazione-flop: ecco chi ha preceduto il danese

Parliamoci chiaro: non sempre la colpa di una presentazione andata male è da attribuire alle scarse qualità tecniche del giocatore. "Give Me Sport" ad esempio sottolinea come a volte si sia trattato di scelte infelici da parte dei club, come nel caso di Lee Bowyer: nel 1996 lasciò il Charlton per approdare al Leeds trasformandosi nel teenager più costoso d'Inghilterra, e la sua nuova società pensò bene di immortalare il momento con una fotografia che lo ritraeva nel nuovo stadio, assolutamente spaesato, con mamma e papà.

Piuttosto infelice per alcuni, magistrale invece per altri - noi compresi - la scelta del Middlesbrough nel presentare il 37enne Bryan Robson, che nel 1994 approda al Boro nella duplice veste di allenatore-giocatore: foto in giacca e cravatta o in tenuta di gioco? Entrambe! Proprio così, Robson viene fotografato in pantaloncini, giacca e camicia mentre solleva una sciarpa del suo nuovo club.

Sempre a proposito di vestiario come dimenticare il primo giorno di David Ginola al Tottenham? Il talentuoso centrocampista francese, a tratti un vero e proprio campione con un pallone tra i piedi, era anche noto per il suo bell'aspetto: gli Spurs pensarono bene (?) di sottolinearlo ulteriormente facendolo posare a torso nudo, mentre teneva la maglia del nuovo club stando bene attento a non coprire il suo fisico.

Una scelta discutibile, ma sempre meglio di quella presa dallo Sheffield Wednesday nel 1997, anno in cui il club inglese aggiunge una presenza italiana in rosa: Paolo Di Canio raggiunge quello che ormai è l'idolo di casa, Benito Carbone, e gli Owls hanno la brillante e poco stereotipata idea di immortalare i due italiani mentre addentano una pizza, per giunta ancora surgelata.

Difensore alto e di discreto talento, cresciuto negli Stati Uniti da una famiglia di origini messicane, dopo essersi messo in mostra per 7 stagioni con i Los Angeles Galaxy il difensore statunitense Omar Gonzalez decise di tornare nella terra degli avi per indossare la maglia del prestigioso Pachuca. Era il 2016, e il club lo presentò dopo averlo travestito da Darth Vader, baracconata appena un filo esagerata per un giocatore sconosciuto ai più. Gli applausi imbarazzati che possiamo sentire nel video sembrano evidentemente di circostanza.

Tornando alle presentazioni flop, quelle che hanno visto i giocatori protagonisti di imbarazzanti esibizioni tecniche sono in gran parte appannaggio del Barcellona: sarà perché il Camp Nou intimidisce quasi chiunque al primo impatto, fatto è che in questo tipo di episodi i primi nomi che vengono in mente sono immancabilmente Paulinho e Douglas, che perlomeno hanno la scusante di non fare della tecnica individuale il proprio punto di forza, e soprattutto Ousmane Dembélé.

Acquistato nel 2017 per sostituire un certo Neymar, fuggito al PSG, l'attaccante francese ha alternato in questi anni lampi di classe assoluta a lunghi blackout, polemiche su uno stile di vita quantomeno rivedibile e una serie di infortuni che ne hanno frenato l'ascesa, l'ultimo dei quali ha spianato la strada all'acquisto di Braithwaite. Che qualcosa sarebbe andato male lo si poteva intuire già dalla presentazione, in cui Dembélé si impappinò più volte con il pallone, certo non quello che ti aspetti da uno degli attaccanti più costosi al mondo.

Lo abbiamo detto: queste "presentazioni show" sono tipiche del calcio spagnolo e a quelle latitudini continuano ad essere tremendamente popolari, nonostante la figuraccia sia sempre dietro l'angolo. È successo al Real Madrid con Theo Hernandez, oggi al Milan e in fin dei conti un terzino con buone qualità tecniche ma non certo un saltimbanco, è successo al Siviglia con Mariano, incapace di mettere insieme più di cinque palleggi, e al Villarrreal con Roberto Soldado, bomber dalle polveri talmente bagnate al suo ritorno in Spagna dopo l'esperienza al Tottenham da non riuscire per ben due volte a centrare l'anello di tifosi dove avrebbe dovuto indirizzare il pallone.

I migliori, sia secondo il nostro parere che secondo quello di As, sono tuttavia Marcelo Sosa e Marco Pérez Murillo: il primo, mediano uruguaiano tenace e combattivo ma tutt'altro che elegante nel controllo di palla, nel 2004 si presentò all'Atletico Madrid - dove sarebbe rimasto due anni senza mai prendersi un posto da titolare - cascando sul sedere nel tentativo di raggiungere un pallone con la testa. Il secondo, invece, era un attaccante colombiano che correndo libero sul campo pensò bene di impressionare i suoi nuovi tifosi del Real Saragozza con un trick andato male che lo vide franare a terra, preludio di una pessima esperienza durata lo spazio di pochi mesi.

Nel film documentario "Kaiser" che ripercorre la lunga carriera del brasiliano Carlos Henrique Raposo, passato alla storia come Carlos Kaiser e capace di vivere una carriera lunga vent'anni senza aver mai saputo né voluto giocare a calcio, il diretto interessato ricorda quando, principe degli impostori, fu costretto ad esibirsi davanti ai tifosi del Gazelec Ajaccio. Spaventato dalla figuraccia che si apprestava a fare, finì per calciare in tribuna il pallone, baciando in modo estremamente ruffiano la maglia e allontanando l'attenzione dei tifosi dall'esibizione mancata.

Sulla veridicità o meno dell'aneddoto ci sarebbe da discutere - il docu-film è consigliatissimo - ma si tratta di un consiglio che tanti calciatori veri dovrebbero comunque tenere a mente, un'opzione alternativa quando le cose si mettono male: un'avventura cominciata con il piede sbagliato, gli spagnoli insegnano, difficilmente si concluderà bene. Braithwaite è avvisato...