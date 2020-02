SPAL-Juventus: dove vederla in TV e probabili formazioni

Prima contro ultima in classifica: la 25^ giornata di Serie A propone un testacoda per nulla scontato

di Redazione Fox Sports - 21/02/2020 12:33 | aggiornato 21/02/2020 12:56

SPAL-Juventus, valevole per la 25^ giornata di Serie A, è in programma sabato 22 febbraio: calcio d'inizio alle ore 18. Esordio casalingo per Di Biagio dopo la sconfitta di Lecce, di fronte una squadra chiamata a non distrarsi visto il solo punto di distacco dei bianconeri di Sarri sulla Lazio seconda in classifica.

Gigi Di Biagio non potrà contare su Dabo e Cerri. Recuperato invece Vicari. In attacco spazio al tridente composto da Strefezza, Petagna e Di Franesco, o in alternativa Castro potrebbe agire a supporto delle punte.

Sarri potrebbe schierare Buffon in porta, in difesa fuori Bonucci per squalifica (coppia centrale formata da Rugani e de Ligt). Rientrano in gruppo Bernardeschi e Khedira. In attacco torna Cristiano Ronaldo.

Le probabili formazioni di SPAL-Juventus

SPAL (4-3-3): Berisha; Cionek, Zukanovic, Bonifazi, Fares; Missiroli, Valdifiori, Castro; Strefezza, Petagna, Di Francesco. All. Di Biagio

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. All. Sarri

Dove vedere SPAL-Juventus in TV e streaming

Spal-Juventus è in programma sabato 22 febbraio, alle ore 18. La gara sarà trasmessa da Sky, su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e canali 473 e 483 del digitale terrestre). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su SkyGo.