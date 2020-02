Primo tempo in sofferenza e in svantaggio col gol di Chancellor, poi rimonta con Fabian Ruiz e Insigne. Gattuso sorride e si gode una notte al sesto posto, il Brescia rimane penultimo.

di MarcoValerio Bava - 21/02/2020 22:48 | aggiornato 21/02/2020 22:53

Il Napoli espugna il Rigamonti, batte il Brescia e si gode una notte al sesto posto in Serie A. Pronti via e Mertens mette subito i brividi a Joronen con un tiro cross che tocca la parte alta della traversa. La partita la fanno gli uomini di Gattuso, il palleggio è di marca azzurra, ma il Brescia tiene le linee strette, spazi ne lascia pochi e così il fraseggio è continuo ma senza sbocchi. L'unico altro vero tentativo napoletano nel primo quarto d'ora è di Fabian Ruiz che calcia a giro col mancino, ma il tiro si spenge alto di un metro e mezzo sulla traversa. I padroni di casa difendono e ripartono e su un cross basso di Zmrhal è Balotelli a non arrivare a calciare da buona posizione. Lampo improvviso del Napoli al 20': lancio di Insigne che trova Mertens, il belga scatta sul filo del fuorigioco e prova la conclusione al volo che però non fa male a Joronen.

Chi fa male al portiere avversario è invece Chancellor che attacca alla perfezione il corner di Tonali e scaraventa in rete la palla dell'1-0 per il Brescia, male nell'occasione la difesa a zona del Napoli. I numeri della prima mezzora esplicano benissimo ciò che si vede in campo. Gli azzurri tengono la palla per il 76% del tempo, ma fanno una tremenda fatica a concludere perché le due linee del Brescia praticamente al limite dell'area impediscono il fraseggio a una squadra, quella di Gattuso, che senza un attaccante fisico, cerca le vie centrali per andare a colpire.

Ripresa che inizia subito con un momento chiave, cross di Insigne e braccio largo di Mateju, Orsato inizialmente non assegna rigore, ma dopo l'on field review cambia e idea e giustamente fischia la massima punizione. Dal dischetto va Insigne che spiazza Joronen e porta il Napoli sull'1-1. Trasformati gli azzurri, anche perché gli spazi ora sono di più e proprio in un varco tra le linee si trova Fabian Ruiz che pennella un sinistro magico dai venticinque metri che si spegne sotto l'incrocio dei pali. Lo spagnolo replica poco dopo, ma stavolta Joronen si salva. Il portiere del Brescia non potrebbe nulla sulla conclusione incrociata di Mertens che, però, parte in fuorigioco. Clamorosa chance per il Brescia al 71', Skrabb inventa un assist invitante per Balotelli che in estensione manda alto a cinque metri dalla porta di Ospina. Gli assalti finali dei padroni di casa non creano particolari patemi al Napoli che può festeggiare così la seconda vittoria consecutiva, successo che porta gli uomini di Gattuso a quota 36 e momentaneamente al sesto posto in classifica. Notte fonda, invece, per il Brescia che resta lontano sette punti dalla salvezza.

Serie A, le pagelle di Brescia-Napoli

Brescia (4-3-2-1): Joronen 6; Sabelli 5,5, Mateju 5, Chancellor 6,5, Martella 6; Bisoli 6, Tonali 6,5, Dessena 6 (85' Ndoj sv); Bjarnason 5,5 (65' Skrabb 6), Zmrhal 6; Balotelli 5,5. All. Diego Lopez 6

Napoli (4-3-3): Ospina 6; Di Lorenzo 6,5, Manolas 6, Maksimovic 6, Mario Rui 6,5; Fabian Ruiz 7, Demme 6 (85' Allan sv), Elmas 5,5 (75' Zielinski sv); Politano 5,5, Mertens 6 (67' Milik 5,5), Insigne 7. All. Gattuso 6,5

I migliori

Fabian Ruiz 7

Primo tempo sottotono, fatica a emergere dalla palude tattica in cui il Brescia ha costretto il Napoli. Nella ripresa, però, esce fuori alla grande e diventa un fattore decisivo nella partita. Costante appoggio all'azione offensiva, giocate interessanti e soprattutto un gol stellare con cui porta avanti i suoi. Non segnava in Serie A da più di un girone. Gattuso spera possa essere la svolta di una stagione fin qui difficile per lo spagnolo.

Insigne 7

Che fosse uno dei leader tecnici del Napoli era evidente da tempo, ma la novità è che con Gattuso sta diventando anche uno dei leader emotivi della squadra. Gioca da capitano, non solo da talento, è sempre il primo a suonare la carica nei momenti più difficili, il primo a rincuorare i compagni dopo un errore, per questo l'allenatore non ne fa mai a meno. Anche a Brescia si guadagna e realizza il rigore del pari. Il più attivo lì davanti.

Tonali 6,5

Spicca il talento di questo ragazzo che gioca un primo tempo di assoluto livello: interdice e imposta, strappa in ripartenza e dipinge da fermo l'assist per il gol del momentaneo vantaggio di Chancellor. Se c'è un aspetto che può e deve migliorare è quella di avere più continuità all'interno dei novanta minuti. Ma le qualità sono indubbie ed assolutamente rare.

I peggiori

Mateju 5

Succede un po' quello che era accaduto anche a Torino contro la Juventus, primo tempo attento e senza grosse sbavature e poi disattenzione che compromette la sua prestazione e il risultato. A Torino si era perso Cuadrado in occasione del 2-0 bianconero, contro il Napoli allarga inspiegabilmente il braccio sul cross di Insigne e causa il rigore del pareggio che di fatto cancella gli ottimi 45' giocati dai suoi compagni.

Politano 5,5

Gattuso gli offre una chance importante dal primo minuto, gioca a destra al posto di Callejon, la sua seconda da titolare con la maglia del Napoli. La prestazione dell'ex Inter però è del tutto anonima. Nel primo tempo fatica come tutta la squadra a sorprendere un Brescia attentissimo, nella ripresa però con qualche spazio in più rimane avulso dal gioco offensivo. Un po' meglio quando offre aiuto a Di Lorenzo.

Balotelli 5,5

Ha un'ottima occasione a diciannove dal termine, arriva in estensione ma non riesce a convertire in gol l'assist di Skrabb. Non che fosse facile, ma le sue qualità gli permettono di fare di più e il discorso vale in generale. Non offre un apporto rilevante, anzi la sensazione che dà è sempre di estrema sufficienza. Potrebbe essere l'uomo in più del Brescia, il pilastro al quale appoggiarsi, ma il condizionale per ora rimane tale.