Serie A, Lapadula riparla del Milan e della numero 9

Tra i suoi soprannomi c'è "Braveheart", come non nasconde lui stesso su Instagram, postando foto di Mel Gibson mentre interpreta Sir William Wallace. D'altronde l'ex attaccante del Milan Gianluca Lapadula, oggi centravanti del Lecce, come raccontato a gianlucadimarzio.com, ha avuto questo nomignolo già dalla tenera età:

Eravamo bambini, io e mio fratello giocavamo nella Juventus. Avevo cominciato da portiere perché era il ruolo di papà, poi mi spostarono a centrocampo perché non stavo mai fermo. Già a quei tempi, lo stile era sempre lo stesso: recuperavo palla e la passavo al compagno più vicino. Non c’era tanta qualità, ma anche da piccolo non mollavo un centimetro. Così, mio fratello iniziò a chiamarmi Sir William Wallace, come il protagonista del film.

La sua grande occasione per mettere in mostra le sue doti l'ha avuto tre anni fa, quando il Milan decise di puntare su di lui e portarlo via dal Pescara:

Un anno prima ero al Teramo, in Serie C, l’estate dopo il mio agente riceveva chiamate dai tanti club che mi volevano comprare. Ero sul punto di andare al Genoa, ma il presidente Sebastiani bloccò tutto: mi ha chiamato Berlusconi ed entro 24 ore ti vuole portare a Milano. Appena ho sentito parlare di Milan, ho accettato senza pensarci un secondo.7

Riguardo quell'esperienza le sue emozioni sono contrastanti:

Con Montella era iniziato un bel percorso, non abbiamo fatto nulla di straordinario ma c’erano le basi per costruire qualcosa di importante. In più, abbiamo vinto la Supercoppa Italiana. Il rigore sbagliato? Non la presi bene. Pensavo ai tanti sacrifici che avevamo fatto e al dispiacere che avrei potuto causare ai miei compagni con quell'errore. I ragazzi sono stati bravi, alla fine abbiamo vinto, ma il cuore rimase diviso a metà: un po’ gioivo, un po’ continuavo ad essere triste.

Sulla maledizione della maglia numero 9, questo il pensiero di Lapadula:

Alla maledizione del numero 9 non ci credo, ed è inutile sottolineare quanto pesi quella maglia. Quando giochi per il Milan, la maglia è pesante a prescindere dal numero che hai scelto. Anzi, sono certo di una cosa: se un giorno il Milan mi rivolesse in squadra, pagherei pur di tornare a vestire la 9.

