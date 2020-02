Le parole dell'attaccante giallorosso dopo la vittoria contro il Gent.

di Redazione Fox Sports - 21/02/2020 08:09 | aggiornato 21/02/2020 08:14

Al termine di Roma-Gent, andata dei sedicesimi di Europa League, ha parlato così a Sky Sport il man of the match Carles Perez:

È stata una serata speciale. Non potevo sperare in meglio. Esordio in Europa League con gol, del resto sono qui per aiutare la squadra. Dovremo completare l’opera e sforzarci al massimo nella partita di ritorno. Abbiamo visto che il Gent è una buona squadra, che gioca bene le sue armi. Abbiamo dato dimostrazione di voler uscire da questo momento, con una vittoria, speriamo che sia la prima di molte

Così invece Perotti:

Sicuramente era importante vincere per togliersi da dosso questo brutto periodo dove non riuscivamo a trovare la vittoria. Ce la giocheremo là ma vincere era molto importante per noi oggi. Dobbiamo migliorare, abbiamo segnato con una buona giocata e poi gestito bene la palla ma non siamo stati capaci di finalizzare al meglio, abbiamo anche avuto sfortuna ma era importante vincere per toglierci quel peso. Ora pensiamo al Lecce

Ha parlato anche Bryan Cristante: