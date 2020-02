Arrivano aggiornamenti sull'inchiesta portata avanti dalla Procura di Vicenza sul presunto ricatto subito dall'attaccante del Brescia Mario Balotelli. L'edizione odierna de Il Corriere della Sera ha infatti pubblicato le trascrizioni di alcune registrazioni agli atti dell'inchiesta.

Spicca in particolare la conversazione tra Roberto Imparato, avvocato della ragazza vicentina che ha accusato Balotelli di violenza sessuale, e una collega. Imparato fa sapere che la sua cliente ha avuto modo di parlare al telefono con Balotelli:

Intervistato da Il Corriere della Sera, Imparato ha spiegato così la telefonata:

Quella sulla Ferrari è una battuta. Io e la cliente eravamo disposti a chiudere transando tra i 60 e i 100mila euro. Balotelli ne offrì 30. Sono accordi che si fanno per evitare alle vittime il peso di un processo. I soldi spettavano a lei e il mio onorario non bastava a comprare il cerchione di una Ferrari. Perché ho detto che è un'attrice nata? Avevamo bisogno di una confessione e solo lei poteva ottenerla. Intendevo dire che aveva gestito bene le emozioni, spingendolo a parlare di quella notte

Alla luce anche una chat tra la presunta vittima e una sua amica:

L'avvocato mi ha detto che devo dirgli che ho un trauma, che non dormo e che non vado a scuola. Continuo a pensarci e non ho nessuno con cui confidarmi (...). Devo dire 'ste cose a Mario. E gli devo dire che mi chieda scusa. Così lo becco in pieno (...) L'avvocato mi ha spiegato che se lui non si ferma subito allora è violenza