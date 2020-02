Dopo la vittoria in Europa League, la Roma vuole reagire anche in campionato. Salentini in cerca di altri punti per allungare la striscia positiva

21/02/2020

Roma-Lecce, gara valida per la 25^ giornata di Serie A, è in programma per domenica 23 febbraio, con calcio d'inizio alle ore 18. I padroni di casa, dopo la vittoria in Europa League vogliono tornare a sorridere anche in campionato dopo la sconfitta contro l'Atalanta. Gli uomini di Liverani vogliono continuare a macinare punti dopo tre vittorie consecutive.

Nella Roma è lunga la lista degli infortunati: Zaniolo, Mirante, Zappacosta, Diawara e Pastore. In difesa rientrano Bruno Peres e Mancini, a sinistra Spinazzola in vantaggio su Kolarov. A centrocampo spazio a Kluivert e Perez, oltre a Cristante e Veretout. In attacco Edin Dzeko.

In casa Lecce Gabriel è recuperato, ma dovrebbe giocare ancora Vigorito. Confermati titolari Deiola, Barak e Majer. Assenti Falco e Farias, Mancous e Shakhov potrebbero giocare alle spalle dell'unica punta Lapadula.

Probabili formazioni Roma-Lecce: le scelte di Fonseca e Liverani

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Carles Perez, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

Lecce (4-3-2-1): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Deiola, Barak; Mancosu, Shakhov; Lapadula. All. Liverani

Roma-Lecce: dove vedere la partita in TV e streaming

Roma-Lecce è in programma domenica 23 febbraio 2020 alle ore 18:00. Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e sarà disponibile in streaming per gli abbonati tramite piattaforme SkyGo e NowTV.