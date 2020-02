Lo svedese ha avuto un confronto con il brasiliano al termine di Milan-Torino.

"Sì, Ibrahimovic era arrabbiato alla fine della partita perché si poteva e doveva chiudere prima il match, possiamo far meglio ed è giusto così. Dobbiamo essere ambiziosi". Queste le parole del tecnico del Milan Stefano Pioli al termine del match vinto 1-0 contro il Torino grazie alla rete di Ante Rebic. Ma per capire che Zlatan non fosse contento nonostante il risultato bastava guardarlo in faccia al triplice fischio.

I campioni sono così, cercano i difetti ovunque e sono alla costante ricerca della perfezione. In particolare nel mirino di Ibra dopo la sfida contro i granata è finito Lucas Paquetá, in campo dal 1' e sostituito al 69' con Bonaventura. Lo riporta Tuttosport, secondo cui già in campo lo svedese aveva mandato un paio di occhiatacce all'ex Flamengo reo di alcune giocate imprecise.

Poi, negli spogliatoi, Ibra avrebbe rimproverato davanti a tutti il sudamericano sottolineando la sua differenza di rendimento tra allenamento e partita. Paquetá ha ascoltato attentamente e fatto sua la preziosa ramanzina. L'obiettivo del gigante di Malmoe è stimolare e pungolare un giocatore che potrebbe dare molto di più alla causa rossonera.