Il club pianifica la prossima stagione studiando le strategie per rilanciare i rossoneri. Scontro tra l'ad e la coppia di dirigenti: in ballo rinnovi, mercato e la scelta dell'allenatore.

di Andrea Bracco - 21/02/2020 09:05 | aggiornato 21/02/2020 09:09

Un progetto di prospettiva che rischia di sfaldarsi dopo un solo anno. È questa la situazione attuale in casa Milan: la società rossonera, rifondata diverse volte negli ultimi tre anni, non è ancora riuscita ad assestarsi su una visione comune per quanto riguarda gli obiettivi economici e sportivi da perseguire nel breve, ma anche nel lungo, termine. Questo perché il fondo Elliott, che a sua volta aveva ereditato il club dopo la disastrosa gestione cinese, ha affidato il ruolo più importante a Ivan Gazidis, oggi amministratore delegato del Milan dopo tanti anni passati all'Arsenal, ma contestualmente ha anche chiamato Zvonimir Boban e Paolo Maldini per occuparsi per la parte sportiva.

Due rette parallele, quelle impersonificate dall'ad e dai due dirigenti, che fino a oggi non hanno mai trovato un punto di incontro; d'altronde l'approccio di Gazidis è sempre stato più improntato all'aspetto economico, visto che il suo principale compito era quello di portare nuovi sponsor a investire nel Milan, ma nello stesso tempo la sua figura rappresenta colui al quale fa capo tutto. E, soprattutto, la persona alla quale tutti devono rendere conto. In questi mesi ci sono stati parecchi screzi tra le parti, dovuti in primis alla gestione del mercato. Boban e Maldini avrebbero voluto costruire un Milan più pronto, andando a prendere profili in grado di accorciare il processo di crescita che, sulla carta, dovrebbe riportare la squadra in Champions League.

Gazidis, invece, porta avanti un progetto con una visione improntata sul lungo periodo, chiede di costruire una rosa mediamente giovane e, soprattutto, che innesto dopo innesto venga abbattuto senza pietà il monte ingaggi, all'interno di un processo di ristrutturazione che permetterà ai rossoneri di rientrare, entro il 2021, nei paletti imposti dalla UEFA in tema di Fair Play finanziario. Insomma, siamo di fronte a due visioni opposte, che per il momento hanno sempre cercato di collaborare e venirsi incontro. Ma, in un prossimo futuro, non è detto che non si possa arrivare addirittura a una rottura.

Paolo Maldini e Zvonimir Boban, dirigenti del Milan: i due sono sotto esame da parecchio tempo e vorrebbero chiarimenti sul futuro da Gazidis e dalla proprietà

Milan, i piani per il futuro: Boban e Maldini chiedono chiarimenti a Gazidis

Già, perché nelle scorse ore la famiglia Singer, proprietaria e garante del fondo Elliott, ha comunicato che nei prossimi giorni ci dovrà essere una riunione tra le due parti per pianificare quella che sarà la prossima stagione. Con l'obiettivo quarto posto ormai sfumato, il Milan può pensare al futuro, cercando di andare a individuare con anticipo quali potrebbero essere i tasselli fondamentali da inserire in squadra a partire dal prossimo campionato. Prima però bisognerà decidere chi sarà l'allenatore dei rossoneri nella stagione 2020/21. La conferma di Pioli non è così scontata, ma anzi, qualora si liberasse un nome grosso, all'ex Inter e Fiorentina verrebbe dato sicuramente il benservito.

Per i due dirigenti, il nome giusto dal quale ripartire sarebbe quello di Massimiliano Allegri, attualmente libero e vecchia conoscenza della piazza. Il livornese ha detto che l'anno prossimo tornerà sicuramente in panchina e, in questi giorni, pare sia stato a visitare Parigi. Ovviamente si tratterebbe di fare un investimento importante, perché Allegri non si muoverà mai per due spiccioli e la concorrenza è di primissimo ordine, ma in casa rossonera c'è la consapevolezza del fatto che, per tornare grandi, serva un grande allenatore. Gazidis non vuole smorzare gli entusiasmi né, tantomeno, andare contro alle imbeccate di Boban e Maldini, ma secondo il suo concetto di calcio le cose vanno ponderate diversamente.

Infatti, in ottica di un progetto a lungo termine, l'ad avrebbe scelto di affidare la gestione sportiva a Ralf Ragnick, santone tedesco che arriva da anni di miracoli alle dipendenze del colosso Red Bull. Ragnick è un profondo conoscitore di calcio, ha una rete di scout da far impallidire chiunque e, al Milan, avrebbe un ruolo a 360 gradi. E qui potrebbero subentrare ulteriori screzi, visto che Maldini non ha affatto intenzione di essere solo una bandiera, ma anzi ha sempre specificato che il suo tempo in rossonero terminerà quando gli toglieranno i compiti operativi. Ragnick scavalcherebbe gli attuali dirigenti? È possibile, ma nel frattempo da Lipsia smentiscono qualsiasi forma di contatto tra lui e il Milan.

La questione rinnovi: a breve summit con Raiola per Ibra e Gigio

C'è poi da sistemare la questione legata ai rinnovi di contratto. A giorni il Milan contatterà Mino Raiola per capire cosa fare di Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi Donnarumma. Partiamo dal centravanti svedese, grazie al quale - da gennaio in poi - la squadra si è risollevata: il contratto di Ibra scade a giugno, ma c'è un'opzione per allungarlo di un'altra stagione. Si ritirerà o continuerà? Di certo tutti, Gazidis compreso, sono convinti che nell'ottica di un ulteriore svecchiamento la sua presenza sia fondamentale, anche se per il momento il suo futuro rimane incerto. Gigio invece ha un contratto in scadenza nel 2021, è ormai palese che abbia parecchio mercato e, vendendolo, il Milan metterebbe a bilancio una plusvalenza da leccarsi letteralmente i baffi.

Meno discussioni si faranno nel dare il benservito a Kjaer, Bonaventura e Biglia, ultratrentenni che lasceranno i rossoneri in estate. Sullo sfondo, però, rimane il discorso legato al rapporto tra Gazidis e i due dirigenti bandiera: alla proprietà non sarebbero piaciuti certi epiloghi riguardanti alcune trattative - una su tutte, la mancata cessione di Kessié - e, almeno per ora, la posizione di Boban e Maldini non è stabilissima. O, per meglio dire, lo è molto meno di quella di Gazidis, per il quale Singer nutre fiducia incondizionata. La sensazione è che per tornare a rivedere un Milan competitivo ci vorrà ancora parecchio tempo. E, soprattutto, tanta pazienza.