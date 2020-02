Ho realizzato bene quello che è successo, sono molto felice ma sono anche molto focalizzato sul futuro. Cerco di tenere i piedi ben saldi per terra e guardo avanti. Sono felice, ma soprattutto focalizzato sul futuro. Ringrazio tutti quelli che hanno speso del tempo per mandarmi un messaggio positivo. Tutto questo per me è un sogno che si realizza, voglio fare una carriera importantissima al Milan ma penso ad allenamento dopo allenamento senza sbilanciarmi sul futuro

