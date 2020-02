Liverpool, bambino dello United scrive a Klopp: lui risponde

L'occasione era un compito in classe, in cui i bambini avrebbero dovuto scrivere una lettera a un personaggio famoso del mondo del calcio. Il piccolo Daragh, 10 anni, ha scelto l'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp.

Il "problema" però è che il giovane fan non sia un tifoso del Liverpool, bensì del Manchester United. E allora perché mai avrebbe dovuto scrivere al tecnico dei Reds? Semplice, per chiedergli di perdere...

A questa lettera inviata al club è seguita poi la risposta dello stesso allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, come sempre meraviglioso:

Caro Daragh, prima di tutto voglio ringraziarti per avermi scritto. [...] Sfortunatamente, in questa occasione non posso soddisfare la tua richiesta. Per quanto tu voglia che il Liverpool perda, il mio compito è fare tutto il possibile per aiutare il Liverpool a vincere perché ci sono milioni di persone in tutto il mondo che vogliono che ciò accada, quindi non voglio deluderli. Posso tranquillamente dire che una cosa che non cambierà è la tua passione per il calcio e per il tuo club. Il Manchester United è fortunato ad averti. Sebbene i nostri club siano grandi rivali, condividiamo anche un grande rispetto reciproco. Questo è per me il calcio.