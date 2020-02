Parla il presidente del Lione Jean-Michel Aulas.

di Redazione Fox Sports - 21/02/2020 11:09 | aggiornato 21/02/2020 11:14

Il presidente del Lione Jean-Michel Aulas ha rilasciato un'intervista a Tuttosport in vista della sfida contro la Juventus affrontando diversi argomenti tra cui il futuro di Houssem Aouar, stellina del club francese:

Con Agnelli non ho mai parlato, ma so che ci sono stati dei contatti tra i nostri dirigenti. Mi piacerebbe vedere Aouar alla Juventus in futuro e spero che sia anche la sua ambizione. Se Aouar avrà questa ambizione, vorrà sfruttare queste due partite di Champions per far bella figura e mettersi in mostra. Prima o poi dovrò farlo un bell’affare con il mio amico Agnelli

Su Pogba e Rabiot ha detto:

Pogba è un top assoluto, ma Rabiot è più tecnico e più giovane di Paul. Adrien ha mostrato soltanto il 60 per cento del suo potenziale. All’inizio ha giocato poco, infatti a gennaio ho chiesto alla Juventus Rabiot in prestito per sei mesi. Ma proprio in quel momento ha cominciato a giocare e cescere. Fidatevi di me: è un gran talento

Poi su Matuidi e un retroscena su de Ligt: