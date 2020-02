Nel 2007 avevo firmato con il Besiktas. Iniziai a pregare Dio, chiedendogli di scegliere la strada migliore per me. Dopo qualche giorno tutto saltò e restai alla Juve.

Non è la prima volta che Nicola Legrottaglie, oggi allenatore del Pescara in Serie B, racconta questo aneddoto risalente alle sue esperienze da calciatore. Ogni volta che ne parla, però, la vicenda fa sempre più sorridere. Il riferimento è all'avventura al Milan dell'ex difensore, che con il club rossonero vinse lo Scudetto 2010/2011.

