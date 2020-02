Il tecnico parla anche del possibile ritorno al 100% del capitano bianconero.

di Redazione Fox Sports - 21/02/2020 13:56 | aggiornato 21/02/2020 14:01

Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri si è presentato ai microfoni in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Ferrara contro la Spal. All'allenatore è stato chiesto un parere a proposito del possibile impegno di Giorgio Chiellni dal primo minuto in questo turno di Serie A:

Al momento non lo so, Giorgio sta piuttosto bene, manca l'ultimo passo. Chiaramente l'ultimo passo lo fa più la partita che l'allenamento. C'è una doppia necessità, da un lato quella di schierare la miglior formazione possibile dall'altro quella di metterlo in campo. Valuteremo oggi in base alla situazione che vedrò e che sente lui dentro di sé. Uno spezzone per Khedira? Anche lui dobbiamo valutarlo, è più indietro rispetto a Giorgio. Dobbiamo solamente scegliere se portarlo con noi o approfittare di questi due giorni per farlo lavorare a fondo e riportarlo in piena efficienza. Valuteremo con i preparatori quale decisione adottare.

Riguardo il presunto cambio di filosofia della sua Juventus, Sarri non è d'accordo:

La mia filosofia calcistica rimane la stessa, c'è da tenere in considerazione cose diverse. Ci sono giocatori che fanno la differenza e per caratteristiche individuali non vanno toccati. Facciamo in modo che questi giocatori facciano la differenza lo stesso cercando di innescare una filosofia di gioco. Ma ci vuole rispetto verso i giocatori che possono fare la differenza.

Juventus, le parole di Sarri prima della trasferta con la Spal

La conferenza è poi proseguita: