Juventus, Higuain ancora out in vista della Spal

Juventus, Higuain ancora out in vista della Spal

È naturale, tutti vorrebbero giocare il più possibile. Io cerco di fare del mio meglio, di farmi trovare pronto quando la squadra ha bisogno di me e il mister mi manda in campo. Voglio dare il mio contributo perché ci troviamo in uno snodo cruciale della stagione. Spero di farlo, da qui alla fine.

Iniziamo a sentire il brivido delle fasi finali, delle partite in cui si decide il bilancio di un'intera stagione. Siamo carichi ed entusiasti di affrontare queste partite. Non vediamo l’ora di affrontare il Lione, è una sfida importante. Andremo là per fare la partita e segnare. Sarà un match bello e difficile, ma siamo pronti perché è uno dei principali obiettivi che abbiamo.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK