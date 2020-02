Lo storico portiere bianconero è stato intercettato ai microfoni de 'Le Iene'.

di Redazione Fox Sports - 21/02/2020 00:45 | aggiornato 21/02/2020 00:49

Un Gigi Buffon a tutto tondo. Poche parole ma significative, come al solito, quelle che ha rilasciato a Le Iene. Si è parlato di futuro. Suo - potrebbe rinnovare anche per la prossima stagione con la Juventus -, e della panchina bianconera. Ma anche di recente passato, una gaffe.

Quella nella quale è incappato Buffon nel post-partita di Milan-Juve, quando ha detto a un tifoso cinese: “Ca**o sei di Wuhan? Occhio al Coronavirus...”. Gigi ha commentato così l'episodio:

È una battuta che rifarei. Era una domanda simpatica per creare empatia. A San Siro ci sono sempre un sacco di tifosi cinesi e quella sera lui era da solo e in un angolino. Per farlo sentire a proprio agio, ho cercato di interagire con lui iniziandoci a parlare e facendogli un paio di autografi. Ho voluto lanciare un segnale in un momento in cui, soprattutto in Italia, c'è tanta intolleranza. Ho voluto spaccare questo muro, tant'è che l'ho pure accarezzato. Chiedo scusa se qualcuno si è sentito offeso.

Juventus, le parole di Buffon

Episodio chiarito, si passa al campo. La Juventus è tornata al successo contro il Brescia nello scorso weekend. Vince, ma non convince la squadra di Sarri. Prima in classifica, agli ottavi di finale di Champions League e con un piede in finale di Coppa Italia. Ma c'è chi rimpiange Allegri:

Meglio Allegri o Sarri? Per cambiare pelle era necessario affrontare un processo diverso e ci vuole tempo. Era giusto provare qualcosa di nuovo per continuare a raggiungere risultati importanti. Guardiola per il prossimo anno? Io spero resti Sarri, perché vorrà dire che avremo vinto qualcosa.

Lazio o Inter, chi è la più pericolosa per lo Scudetto?

Se l'Inter dovesse andare ancora avanti in Europa League, probabilmente direi Lazio: giocando solo di domenica, potrebbe fare più paura.

Una battuta anche su Conte, da molti considerato un traditore per il suo passaggio all'Inter:

Antonio è un grande amico, è stato il mio capitano e si è guadagnato il diritto di fare qualsiasi scelta. Io gli voglio bene.

Infine... Buffon rinnova?