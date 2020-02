Con una nota ufficiale, la Juventus ha comunicato la relazione finanziaria del primo semestre dell'esercizio 2019/2020, chiusa con un passivo di 50 milioni di euro. Ecco nel dettaglio cosa ha comportato questo bilancio in rosso:

Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club Spa, presieduto da Andrea Agnelli, ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 31 dicembre 2019. L'andamento economico è caratterizzato da una forte stagionalità, tipica del settore di attività, determinata essenzialmente dalla partecipazione alle competizioni europee, in particolare alla Champions League, dal calendario degli eventi sportivi e dalla campagna trasferimenti dei calciatori. Il primo semestre dell'esercizio 2019/2020 si è chiuso con una perdita di 50,3 milioni che evidenzia una variazione negativa di 57,8 milioni rispetto all'utile di 7,5 milioni dell'analogo periodo dell'esercizio precedente. La perdita di periodo, influenzata dal calendario delle partite (2 gare di campionato in meno disputate in casa rispetto al primo semestre 2018/2019) deriva principalmente - sottolinea la società - da minori ricavi per 7,9 milioni, maggiori costi per personale tesserato per 30,2 milioni, maggiori oneri da gestione diritti calciatori per 10 milioni, maggiori ammortamenti e svalutazioni sui diritti pluriennali alle prestazioni di calciatori per 11,4 milioni, maggiori altri ammortamenti per 2,9 milioni e maggiori oneri finanziari netti per 2,7 milioni.