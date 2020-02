Nell'estate 2011 il portiere brasiliano ebbe la possibilità di passare al PSG dalla Roma, ma preferì il Lecce: "Mai pentito, in quel momento è stata la decisione migliore per la mia vita".

di Luca Guerra - 21/02/2020 11:38 | aggiornato 21/02/2020 11:43

In Serie A non ha toccato quota 100 presenze nonostante sette stagioni e mezzo nel massimo campionato italiano, con 72 gare giocate e 86 centri al passivo, ma la carriera di Julio Sergio Bertagnoli, ex portiere classe 1978 e un presente nel mondo della finanza è stata ricca di sliding doors. Una di queste torna di estrema attualità alla vigilia del weekend che vedrà in campo le due squadre del passato italiano del 42enne brasiliano, Roma e Lecce da avversarie all'Olimpico.

In vista della partita in calendario domenica 23 febbraio alle 18, Julio Sergio ha aperto il suo album dei ricordi nel calcio italiano. A Roma in giallorosso ha vinto due edizioni della Coppa Italia e vissuto da protagonista la volata scudetto contro l'Inter del Triplete nel 2010. Nella stagione 2011/2012 il brasiliano era passato al Lecce, in una stagione archiviata con la retrocessione dei salentini, allenati da Eusebio Di Francesco prima e Serse Cosmi poi.

L'avventura di Julio Sergio in Puglia fu però condizionata da un infortunio ( lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro) e si chiuse con 11 presenze tra Serie A e Coppa Italia e 14 reti al passivo. In quel Lecce c'erano nomi del calibro di Cuadrado e Muriel, all'epoca ancora molto giovani, ma la squadra chiuse il campionato al diciottesimo posto e retrocesse in B. Proprio sul passaggio in Salento Julio Sergio ha raccontato ai microfoni di Itasportpress un curioso aneddoto:

Lecce è stata una delle esperienze più importanti della mia vita. Ho avuto infortuni gravissimi che mi hanno tolto gli allenamenti e la possibilità di giocare. Avevo avuto la possibilità di andare a Parigi per giocare con il PSG, ma non ci sono andato. Il Lecce mi cercava come primo portiere perché ero un profilo già affidabile. Mi voleva Di Francesco.

Serie A, Julio Sergio con la maglia del Lecce 2011/2012

Serie A, Julio Sergio e il no al Psg: "Non mi pento di niente"

Dal possibile secondo posto in Ligue 1, dove il PSG terminò la stagione 2011/2012 avviando di fatto un ciclo fatto di sei vittorie del campionato nei successivi sette campionati, alla discesa in Serie B con il Lecce. Julio Sergio non è però affatto pentito della scelta presa all'epoca:

Il Paris Saint-Germain sarebbe stato un discorso diverso. Si trattava di un prestito e avrei fatto il secondo. Mia figlia era appena nata e non parlavo il francese. Forse, con la testa che ho adesso, avrei fatto una scelta diversa, ma in quel momento è stata la decisione migliore per la mia vita. Forse l’arricchimento personale che ho trovato a Lecce non ci sarebbe stato a Parigi. Lecce è una città fantastica e mi sono fatto molti amici.

Nessun rimorso e tanto entusiasmo per una carriera chiusa sul campo nel 2014 con il Comèrcial, squadra brasiliana dove Julio Sergio aveva già giocato nella stagione 2001/2002. Guardando agli anni trascorsi nella Capitale, l'ex portiere ha le idee ben chiare: