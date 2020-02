Inter-Sampdoria: dove vederla in TV e probabili formazioni

Inter-Sampdoria sarà visibile in TV su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Serie A (canale 202). Sarà possibile seguire la partita in streaming grazie a SkyGo e NowTV.

Antonio Conte dovrà fare ancora a meno di Handanovic . Davanti a Padelli la difesa composta da Skriniar, de Vrij e Bastoni. A centrocampo Barella, Brozovic e uno tra Eriksen e Vecino (con il primo in vantaggio). Young e Candreva esterni, in attacco Lautaro Martinez e Lukaku.

Inter-Sampdoria chiuderà la 25^ giornata di Serie A : calcio d'inizio domenica 23 febbraio alle ore 20.45 . I nerazzurri vogliono ripartire anche in campionato, dopo la buona prestazione in Europa League, i blucerchiati cercano punti salvezza per cancellare i 5 gol presi nell'ultima sfida contro la Fiorentina.

