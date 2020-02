Una società con tante idee, un allenatore preparato e l'antipatia di tutta la Spagna. Gli Azulones stupiscono in Europa League, ipotecando il passaggio agli ottavi.

di Andrea Bracco - 21/02/2020 10:45 | aggiornato 21/02/2020 10:50

Prima della partita di Barcellona, la stampa spagnola si era soffermata ancora una volta a parlare del Getafe, mettendo sotto i raggi X la squadra allenata da Bordalas. Il motivo? Gli Azulones sono la compagine più brutta, ma anche più bella, del calcio europeo. La definizione arriva direttamente dalla penisola iberica e, se avete assistito al sedicesimo di finale di Europa League giocato contro l'Ajax, capite concretamente i motivi di questa affermazione. Il Getafe ha vinto 2-0, ipotecando il passaggio agli ottavi, e lo ha fatto non snaturandosi nemmeno davanti a un'avversario che fa della sua forza, come dimostrato durante la scorsa stagione, una filosofia completamente opposta a quella della matricola madrilena.

Distruzione contro proposta, lanci lunghi contro palleggio, pressing asfissiante contro tecnica. Alla fine Bordalas ha avuto ragione: le reti di Deyverson e Kenedy hanno permesso al Getafe di portare la doppia sfida sui binari più congeniali in vista del ritorno, ma la cosa che più ha impressionato è come gli Azulones siano arrivati alla vittoria, ovvero senza stravolgere un credo costruito negli anni proprio grazie al meticoloso lavoro portato avanti dal tecnico di Almeria, uno dei più amati - ma anche dei più odiati - dell'intera Spagna. Bordalas ha messo insieme, pezzo dopo pezzo, una macchina perfetta, che anche in Liga è stata capace di dare filo da torcere a tutti.

Contro l'Ajax, il Getafe è riuscito a toccare nuovi record, imponendo ai Lancieri un match bloccato e regalando alla squadra di ten Hag, semifinalista della scorsa Champions League, un solo tiro in porta in 90 minuti, peraltro arrivato nel finale. In mezzo, solo 42 minuti e 36 secondi di gioco effettivo, dato che equivale alla seconda partita di Europa League più breve della storia. Un caso che in mezzo ci siano i ragazzi di Bordalas? Assolutamente no. Così come non sono nemmeno una coincidenza le tante analogie con Atletico Madrid - Liverpool di martedì scorso, dove i Colchoneros hanno fatto in grande ciò che gli Azulones hanno poi riproposto contro gli olandesi.

José Pepe Bordalas, allenatore del Getafe: l'atteggiamento della sua squadra è stato molto discusso in Spagna, a causa di uno stile di gioco troppo aggressivo. Il suo lavoro, però, ha portato gli Azulones alle soglie della Champions League

Getafe, la squadra operaia alla conquista di Spagna: il comandante è Bordalas

Quest'ultimo è un passaggio importante da rimarcare, visto che Bordalas in Spagna viene considerato l'erede designato di Simeone, per quando il Cholo deciderà di abbandonare i Colchoneros. Nel frattempo però Pepe si gode la sua creatura, la squadra più fallosa di tutta la Liga e quella che fa meno possesso palla, ma che - a fine febbraio - si ritrova ugualmente in piena tabella di marcia per una qualificazione all'Europa che conta. Il Getafe gioca un calcio conservativo, ma contrariamente alle credenze popolari, ha un'identità ben precisa che va al di là dei ritmi alti imposti al gruppo dall'allenatore, bravo a tenere alta la concentrazione in modo da sopperire alle mancanze tecniche dei suoi ragazzi.

Un concetto riproposto più volte dallo stesso Bordalas, che in passato lo ha portato ad avere screzi con diversi colleghi. Celebre è il suo scontro con Quique Setien datato 2013, quando dopo un Lugo - Elche di seconda divisione, l'attuale allenatore del Barcellona disse che certe squadre sarebbero state da squalificare, e che una partita non poteva ridursi a un campo di battaglia dove la caccia all'uomo la faceva da padrone. Il riferimento era riferito all'atteggiamento intimidatorio tenuto dall'Elche, allora diretto proprio da un giovanissimo Bordalas. I due, da allora, non si salutano nemmeno più.

In questa stagione, invece, Pepe ha avuto da ridire con Celades, fresco di nomina al Valencia. Dopo il 3-3 dell'andata, dove gli Azulones riuscirono a recuperare due gol di svantaggio, l'ex ct dell'under 21 spagnola si lamentò del tempo perso dagli avversari durante qualsiasi azione. Risultato? Al ritorno, giocato un paio di settimane fa, i madrileni si sono imposti 3-0, con Bordalas che si è lasciato andare in un'esultanza polemica contro lo stesso Celades. Discendente da una famiglia operaia composta da padre, madre e undici figli, l'allenatore del Getafe si è formato da solo, lavorando (da ragazzino raccoglieva le angurie) e facendo grande gavetta nelle serie inferiori, prima di arrivare nella periferia della capitale.

Spirito da combattimento e giocatori da rilanciare: la formula magica di Bordalas

La squadra, in campo, non può quindi che rispecchiare il suo spirito combattivo. La proprietà non ha grandi disponibilità economiche e, dove non arrivano i soldi, occorre quindi aguzzare l'ingegno, con idee e competenza che da quelle parti di certo non mancano. Il Getafe è una squadra senza grandissime individualità, ma con vari giovani interessanti e tanti profili che, in maglia azzurra, si sono rilanciati da situazioni disperate. Jaime Mata e Jorge Molina, la coppia di punte titolari, sono arrivati praticamente a zero, così come l'imponente centrale togolese Djené Dakonam, scoperto in Belgio e pagato meno di 3 milioni di euro, e oggi finito nelle mire di Tottenham e Atletico Madrid.

E poi Cucurella, prodotto della Masia che Pepe ha trasformato in un esterno alto coi controfiocchi, e i due mediani Arambarri e Maksimovic, perni del 4-4-2 "sacchiano" proposto dal tecnico, piuttosto che Angel Rodriguez, capace di conquistarsi addirittura le attenzioni del Barcellona nell'ultima sessione di mercato. Insomma, da zero è stato costruito un impero, e la vittoria sull'Ajax non è che l'inevitabile conseguenza di un lavoro fatto bene, con pazienza e cura maniacale dei dettagli. Poi certo, non sarà calcio champagne, ma va bene lo stesso. D'altronde sia il Getafe che Bordalas nascono e crescono lontano dai riflettori. E, in fondo, il ruolo di underdog calza a pennello per entrambi.