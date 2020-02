Genoa-Lazio: dove vederla in TV e probabili formazioni

In casa Lazio Strakosha in porta, sulla linea difensiva oltre a Acerbi e Radu, uno tra Patric e Bastos, vista la squalifica di Luiz Felipe . In dubbio la conferma di Jony , al suo posto potrebbe giocare Lazzari spostando a sinistra Marusic. In mediana Milinkovic, Leiva e Luis Alberto, accanto a Immobile favorito Caicedo su Correa.

Padroni di casa senza Sturaro squalificato , al suo posto dovrebbe giocare Cassata. IIn dubbo anche Radovanovic, oltre a Schone, Romero e Lerager. In attacco Pinamonti potrebbe prendere il posto di Pandev non al meglio fisicamente.

