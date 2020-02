Il contratto dell'ex Pallone d'Oro scadrà nel 2021 e dalla prossima stagione potrà liberarsi a parametro zero. Rinnovo o addio già quest'estate?

Sembrava già in fase discendente dopo la vittoria del Pallone d'Oro 2018, complice una stagione da dimenticare per il Real Madrid dopo la separazione con Zidane al termine di un ciclo europeo memorabile. Invece, con costanza e in silenzio, Luka Modric si è ripreso ciò che gli apparteneva già da diverso tempo ed è tornato al centro del gioco delle merengues, nonostante le numerose voci di calciomercato in direzione Serie A.

Il croato ha riconquistato il suo ruolo di attore principale nel centrocampo dei blancos, in una stagione che esige tutt'ora un altissimo livello tecnico e di concentrazione sia in Liga che in Champions League. Modric è partito in sordina, con le sostituzioni contro Atletico Madrid, Barcellona e PSG che hanno sollevato ulteriori dubbi sul suo valore all'interno della squadra. Poi, quando il gioco si è fatto duro, ha cominciato a giocare seriamente. È attualmente la sua stagione più prolifica, con 5 gol all'attivo: per Zidane è nuovamente un punto fermo in mediana.

È anche vero, però, che i contratti influiscono quanto le prestazioni. Quello di Modric scade il 30 giugno 2021, ragion per cui l'estate imminente diventerà fondamentale per il futuro del croato all'interno del club. Potrà decidere se rinnovare il suo accordo con il Real Madrid, prolungando un'esperienza iniziata nel 2012, oppure scegliere altri lidi e permettere ai blancos di monetizzare il più possibile dalla sua cessione.

Modric e il futuro al Real Madrid: cosa succede a giugno?

Il rischio a cui le merengues non vogliono andare incontro è quello di perdere il Pallone d'Oro 2018 a parametro zero, cosa che potrebbe accadere se la situazione rimanesse in stand-by fino all'inizio della prossima stagione. Nessuno prenderebbe Modric a gennaio, a 6 mesi dalla scadenza del suo contratto con i blancos, a meno che non sia strettamente necessario. Anche in quel caso, però, la trattativa si svolgerebbe nettamente al ribasso rispetto al reale valore del calciatore.

Con le cifre già destinate ad abbassarsi nel corso dell'estate, diventa importante arrivare ad una soluzione in tempi brevi: Modric preferisce restare al Real Madrid? Se sarà così, il club dovrà provvedere ad un prolungamento del contratto per evitare di separarsi a parametro zero nel 2021. Per arrivare a questa soluzione, però, sarà importante mettere in chiaro le intenzioni per il prossimo anno: il centrocampista della Croazia vuole giocare, ma Florentino Perez sta già lavorando per il ritorno di Odegaard dalla Real Sociedad. Nella testa della dirigenza, ma probabilmente anche in quella di Zidane per politica di svecchiamento, c'è già la staffetta tra Modric e il norvegese, cosa che potrebbe non essere particolarmente gradita al senatore del centrocampo madridista.

Eppure, il Real Madrid va in quella direzione da diversi anni, per cercare un ricambio generazionale di spessore in ogni reparto. A questo punto, se Modric non dovesse accettare le nuove condizioni imposte dalla politica societaria e tecnica, potrebbero aprirsi nuovi (o vecchi) scenari nel calciomercato estivo. Un trasferimento in Italia, con l'Inter che in passato l'aveva già cercato? O qualche offerta esotica per un calciatore che si avvia verso i 35 anni? Sono ipotesi non ancora prese in considerazione, perché tutto dipenderà da ciò che deciderà il club.

Ma la decisione finale, in fin dei conti, spetta proprio a Modric, che potrebbe anche rivedere le sue prerogative e accettare un'eventuale staffetta per far crescere Odegaard sotto la sua ala. Saranno 4 mesi in cui le parti dovranno sedersi a tavolino e progettare al futuro. Sia il croato che il Real Madrid, però, sanno che alla finestra ci sono non poche pretendenti.