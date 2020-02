Fiorentina-Milan: dove vederla in TV e probabili formazioni

I padroni di casa vogliono allontanarsi dalle zone calde della classifica, i rossoneri cercano punti per l'Europa

di Redazione Fox Sports - 21/02/2020 12:51 | aggiornato 21/02/2020 12:56

Fiorentina-Milan, valevole per la 25^ giornata di Serie A, è in programma sabato 21 febbraio alle ore 20.45. I viola, 28 punti in classifica, vogliono dare seguito all'ottima prestazione di Genova contro la Sampdoria. Dovranno vedersela con Ibra e compagni, vittoriosi sul Torino nell'ultima di campionato e a ridosso della zona Europa League.

Beppe Iachini A schiera a centrocampo Pulgar in regia al posto di Badelj, squalficato, mentre Lirola e Dalbert agiranno sulle corsie esterne. Completano la mediana Duncan e Castrovilli. In attacco la coppia Chiesa-Vlahovic.

Stefano Pioli farà ancora a meno di Mateo Musacchio, destinato alla panchina. Sarà Matteo Gabbia a comporre la coppia centrale di difesa insieme a Alessio Romagnoli. Dubbio tra Conti e Calabria per il ruolo di terzino destro, Rebic e Castillejo confermati sulle fasce offensive, il recuperato Hakan Çalhanoglu dietro Ibrahimovic. Panchina per Lucas Paquetá.

Probabili formazioni di Fiorentina-Milan

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Chiesa. All: Iachini

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All: Pioli

Dove vedere Fiorentina-Milan in TV e streaming

Fiorentina-Milan, in programma sabato 21 febbraio alle ore 20.45, sarà in esclusiva in diretta streaming su DAZN. Visibile in TV sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky.