Le parole del tecnico della Viola alla vigilia della sfida contro il Milan.

di Redazione Fox Sports - 21/02/2020 16:05 | aggiornato 21/02/2020 16:09

Alla vigilia di Fiorentina-Milan, match della 25esima giornata di Serie A, ha parlato così in conferenza stampa il tecnico della Viola Beppe Iachini:

Il Milan è una squadra forte, oggi ancora più forte grazie al lavoro di Stefano Pioli (i due sono stati compagni di squadra al Verona e alla Fiorentina, ndr). Hanno inserito due giocatori importantissimi. Ibrahimovic è un fenomeno, ha occhi anche dietro la testa, manda in gol i compagni e segna. E Rebic, da quando ha trovato spazio, trasforma in oro tutto ciò che tocca, dovremo stare molto attenti. Sarà una partita importante per entrambe le squadre, noi pensiamo a mettere in campo ciò che stiamo preparando in tutte le fasi della gara

Su Pioli:

Ho un grande ricordo, insieme abbiamo vissuto tante esperienze. Tra di noi ci sono stima, amicizia e affetto, rivederlo è sempre un piacere, ci legano tante esperienze dentro e fuori dal campo. Faccio sempre il tifo perché le sue squadre possano fare bene e credo sia una cosa reciproca

Sulle condizioni di Ribery, fermo dallo scorso 30 novembre:

Ci vorrà ancora un po' di tempo, Ribery è per noi quello che Ibrahimovic rappresenta per il Milan: è importante sia dentro che fuori dal campo. Non ce l'avremo per altri 30-40 giorni. Non dobbiamo mettergli fretta, ha bisogno delle terapie per rimettersi a posto. Lo aspettiamo, i compagni sanno bene che devono scendere in campo anche per lui, in modo da regalargli serenità e fiducia. Diamogli il tempo per recuperare, l'infortunio è stato grave

Sulle scelte in attacco:

Dire che Chiesa sia solo un esterno è limitativo, quando un ragazzo ha velocità, dribbling e tiro spostarlo in avanti non è negativo e con me ha già segnato 4 volte in poco tempo. Vlahovic? Dobbiamo volare bassi, molto bassi, e lui lo sa. Sono tranquillo perché lui è molto umile e ha voglia di lavorare. Sa di dover crescere sotto ogni punto di vista

Su Cutrone:

Ha vissuto sette mesi in naftalina, va appoggiato e lo sto vedendo sempre meglio. Non è solo una punta d'area di rigore, attacca la profondità ed è un centravanti moderno. Riesce a non dare riferimenti e aiuta i compagni con i propri movimenti

