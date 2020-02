Titolare in Champions League con l'Atalanta, decisivo contro Valencia e Shakhtar quando conta di più. E la concorrenza non sta entusiasmando.

Le gerarchie di Mancini sono ancora in via di definizione, soprattutto perché abituarsi agli standard di Buffon ha inevitabilmente alzato l'asticella del livello richiesto dal ct della Nazionale. A meno di 4 mesi dall'inizio degli Europei, le convocazioni cominciano a tener banco anche in virtù dei risultati ottenuti in stagione e il ruolo del portiere, storicamente, rappresenta un punto cardine della spedizione azzurra.

Il primo, vero erede designato, dopo l'epoca del portiere della Juventus, è Gianluigi Donnarumma. Carriera subito alle stelle, con un contratto che l'ha blindato al Milan e con un bagaglio d'esperienza già ricco per un estremo difensore che festeggerà i 21 anni il 25 febbraio. Il cammino altalenante dei rossoneri e l'assenza dalle coppe europee, però, può diventare un limite in vista di una competizione continentale, nonostante la fiducia del commissario tecnico nel corso degli anni.

Per forza di cose, bisogna guardare anche alla dimensione del club in cui milita un calciatore. In questo momento, c'è una squadra come l'Atalanta che sta facendo stropicciare gli occhi a tutti gli spettatori della Champions League, è stabilmente tra le primissime squadre della Serie A e ha lanciato tanti prospetti italiani nel calcio che conta, tra cui un portiere di 25 anni non ancora compiuti. Pierluigi Gollini può diventare il portiere titolare dell'Italia ad Euro 2020?

Escludendo Buffon che attualmente ricopre il ruolo di secondo di Szczesny, Gollini è uno dei due portieri azzurri agli ottavi di Champions League. L'altro è Alex Meret, che pur avendo giocato da titolare le precedenti 6 partite della fase a gironi, non è più così stabilmente tra gli 11 titolari del Napoli di Gattuso. La sfida della settimana prossima contro il Barcellona lo vedrà ancora dall'inizio, come da gerarchie in Europa, ma Ospina sta diventando qualcosa in più di una riserva. Inoltre, la stagione del Napoli è stata fin qui caratterizzata da alti e bassi, in cui Meret è spiccato poche volte e i partenopei hanno perso terreno dai primi posti.

L'estremo difensore azzurro è comunque un altro candidato di spessore: è un classe 1997, 2 anni in meno rispetto a Gollini e 2 in più di Donnarumma, che gode di una considerazione privilegiata in vista degli Europei. Il Milan, esattamente come il Napoli, ha però cambiato guida tecnica a stagione in corso e i risultati continuano a tenere la squadra a distanza dai piazzamenti di prestigio. I rossoneri hanno puntato forte su Gigio, sia dal punto di vista tecnico sia soprattutto sotto l'aspetto economico, ma un grande palcoscenico europeo è ancora il grande assente nella carriera del portiere.

Tra i giovani, spicca anche l'esperienza. Uno dei portieri maggiormente in vista in Serie A è Salvatore Sirigu, artefice della vittoria del Torino contro la Roma all'Olimpico, ma anche ultimo baluardo tra i granata in profonda crisi di risultati. Le 5 presenze nei match di qualificazione agli Europei lasciano intendere che Mancini non ha intenzione di privarsi di un estremo difensore esperto, che già ha giocato un match sia ai Mondiali 2014 contro l'Inghilterra sia ad Euro 2016 contro l'Irlanda, ma pare difficile che decida di piazzarlo in cima alla sua gerarchia per la prossima estate.

La continuità di Gollini

E allora perché Gollini? Perché in una squadra dall'altissimo potenziale offensivo, emergono tutte le caratteristiche di una squadra votata all'attacco. Il gol di Cheryshev del Valencia ha fatto emergere le disattenzioni difensive dell'Atalanta, le stesse che avrebbero potuto rendere diverso il risultato di San Siro. Le stesse che, nel girone, hanno rischiato di portare lo Shakhtar Donetsk in vantaggio nel match decisivo di Kharkiv all'ultima giornata.

Gollini è realmente il portiere che spicca, non per talento cristallino come il primissimo Donnarumma, ma per affidabilità e sicurezza nella gestione da dietro. Poche parate spettacolari, ma senso della posizione e attenzione anche in situazioni delicate, come a Firenze o contro la Roma, quando l'Atalanta ha rimontato lo svantaggio per poi vincere la partita dovendosi necessariamente sbilanciare in avanti.

Le parate di Gollini sono state determinanti contro Shakhtar e Valencia

Nemmeno Meret, che pure ha giocato tutte le partite della fase a gironi, è stato decisivo nel cammino della squadra quanto Gollini. Il portiere atalantino, nel match contro il Valencia, ha lanciato la sfida al collega del Napoli con 3 parate decisive su Maxi Gomez (su cui ha rimediato ad un suo errore nel rinvio), Gayà e lo stesso Cheryshev poi autore del gol. Il compito di Meret contro il Barcellona sarà ancor più arduo, ma sarà necessario portarlo a termine per la sua squadra e per le sue ambizioni di Nazionale. Ammesso che, realmente, il posto da titolare sia in discussione.

Donnarumma davanti a tutti?

Donnarumma rimane, per il momento, il portiere titolare dell'Italia per Euro 2020: dalla sua parte ci sono anche 9 clean sheets in 23 partite di campionato, confermandosi il migliore in questa statistica. Con lui c'è anche Marco Silvestri di un ottimo Verona, ma comunque senza la dovuta esperienza internazionale. Il cammino delle squadre di club può però scombinare le carte sul tavolo: il Milan lotterà fino alla fine per approdare nelle competizioni europee, il Napoli dovrà centrare un piazzamento europeo con la Champions League ancora in corso, il Torino rischia addirittura di essere risucchiato nella lotta per non retrocedere. L'Atalanta, invece, è quarta in classifica e con un piede ai quarti di Champions, con Gollini determinante almeno nelle ultime 2 partite tra fase a gironi e fase ad eliminazione diretta.

Se prima non si poteva parlare di grande salto in Nazionale per la squadra di Gasperini, che fino al 2017 poteva correre il rischio di essere un fuoco di paglia, adesso che è stabilmente tra le big del calcio italiano può essere il momento opportuno per vestire la maglia azzurra. I pali dell'Italia non avranno ancora gli standard del miglior Buffon, ma ciò che si produce durante la stagione può essere riconosciuto anche in estate. Per Euro 2020 c'è anche, e soprattutto, Pierluigi Gollini.