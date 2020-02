Emozione Pioli: "Astori sarebbe felice di vedermi allenare il Milan"

Lapadula: "Al Milan per Berlusconi, pagherei per riavere la numero 9"

L'episodio non è vero, delle discussioni ci possono essere in campo, è normale, ma il gruppo è compatto e percorre insieme un'unica strada

Nessun caso, ha avuto un indurimento al polpaccio. Doveva giocare in Coppa Italia ma ha avvertito un fastidio e quindi ho preferito far giocare Kjaer. Se si fosse rifiutato di entrare non sarebbe stato convocato per domani

Possiamo migliorare la nostra classifica, 14 partite sono tante ma ci stiamo allenando bene e si respira aria positiva, su altre cose non possiamo decidere e non ci pensiamo. Dobbiamo vincere più partite possibili, poi vedremo dove arriveremo. Roma e Atalanta sono davanti, ma dietro abbiamo squadre forti come il Napoli. Abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari con le grandi del campionato. Calhanoglu sta bene e domani può giocare, Kessié sta facendo bene, deve avere maggiore pulizia nelle scelte

Ho dei bellissimi ricordi a Firenze, è normale per quello che ho vissuto. Quello che è successo ti segna dentro, dopo la tragedia di Davide siamo stati protagonisti di una situazione che abbiamo trasformato in positiva. Credo che Astori sia felice di vedermi al Milan dopo la Fiorentina visto che lui è cresciuto qui. La Viola viene da una grande vittoria, ma anche noi arriviamo da un momento positivo

Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina valida per la 25esima giornata di Serie A, ha parlato così in conferenza stampa il tecnico del Milan Stefano Pioli:

