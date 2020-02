Dove vedere in TV Atalanta-Sassuolo e probabili formazioni

I padroni di casa cercano punti per rafforzare il quarto posto, il Sassuolo vuole aumentare il vantaggio sulla zona calda della classifica

di Redazione Fox Sports - 21/02/2020 15:11 | aggiornato 21/02/2020 15:17

Atalanta-Sassuolo, match valido per la 25^ giornata di Serie A, è in programma per domenica 23 febbraio alle ore 15. I nerazzurri stanno attraversando uno stato di forma eccezionale, il Sassuolo deve reagire dopo lo stop contro il Parma.

Parziale turnover per Gasperini. In difesa, accanto a Toloj e Palomino, dovrebbe scendere in campo Djimsiti, ma le sue condizioni sono ancora da valutare. In alternativa pronto De Roon.

In casa Sassuolo Traoré, Chiriches e Tripaldelli si sono allenati a parte così come Defrel. In difesa dubbio tra Romagna e Marlon, a centrocampo ballottaggio tra Magnanelli e Obiang

Le probabili formazioni di Atalanta-Sassuolo

ATALANTA (3-4-1-2) probabile formazione: Gollini; Toloi, De Roon, Palomino; Hateboer, Freuler, Pasalic, Castagne; Malinovskyi; Gomez, Zapata. All. Gasperini

SASSUOLO (4-2-3-1) probabile formazione: Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

Atalanta-Sassuolo: dove vedere la partita in TV e streaming

Atalanta-Sassuolo è in programma domenica 23 febbraio 2020 alle ore 15:00. La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e sarà visibile in streaming per gli abbonati tramite le piattaforme SkyGo e NowTv.