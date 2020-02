Al Rigamonti in scena l'anticipo della 25^ giornata di Serie A

di Redazione Fox Sports - 21/02/2020 12:01 | aggiornato 21/02/2020 12:57

Brescia-Napoli è in programma per venerdì 21 febbraio alle ore 20.45, e aprirà la 25^ giornata di Serie A. I padroni di casa sono alla ricerca di una vittoria per non perdere ulteriore terreno sul quartultimo posto, in questo momento occupato dalla Sampdoria (distante 7 punti). Il Napoli, dopo la vittoria di Cagliari cerca continuità anche per il morale, in vista della sfida di Champions League contro il Barcellona.

Diego Lopez dovrà fare i conti con le assenze di Cistana, Romulo e Torregrossa. In attacco Zhmral farà coppia con Mario Balotelli. Gennaro Gattuso dovrebbe optare per Ospina in porta, coppia centrale composta da Manolas e Maksimovic, Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra. A centrocampo confermato Demme. In attacco Mertens, Politano e Insigne.

Le probabili formazioni di Brescia-Napoli

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Gastaldello, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Bjarnason; Spalek; Zhmral, Balotelli. All. Lopez.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Elmas; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso.

Dove vedere Brescia-Napoli in TV e streaming

Brescia-Napoli è in programma per venerdì 21 febbraio alle ore 20.45, e sarà visibile in TV in esclusiva su Sky Sport Serie A, o in streaming su SkyGo o NowTV.