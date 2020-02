Sono sei le persone contagiate in Lombardia, eventi sportivi cancellati nei paesi focolaio del virus. La FIGC però rassicura: "Per ora non ci sono elementi per fermarci"

di MarcoValerio Bava - 21/02/2020 18:46 | aggiornato 21/02/2020 18:51

L'allarme coronavirus è ufficialmente scattato anche in Italia, la notizia del contagio di sei persone in Lombardia ha ovviamente fatto scalpore e innalzato il livello di attenzione intorno al Covid-19. Il focolaio italiano è localizzato nei comuni di Casalpusterlengo, Codogno e Castiglione d'Adda e sono in totale 250 le persone in isolamento in nove paesi tra cui anche Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Castelgerundo, Terranove dei Passerini. Il primo a essere stato contagiato è un 38enne di Codogno e grande appassionato di sport attivo nei circoli sportivi di zona. Fa parte del gruppo podistico del comune lombardo e gioca a calcio nella Picchio Somaglia squadra amatoriale che nei giorni scorsi ha giocato una partita contro la squadra cremasca dell'Amatori Sabbioni.

Tutte le persone coinvolte negli eventi sportivi a cui ha preso parte il 38enne sono in via di rintraccio da parte delle autorità sanitarie della regione lombardia, mentre i suoi compagni di squadra sono stati invitati a non muoversi da casa fino al 29 febbraio.

Anche lo sport italiano, quindi, comincia a fare i conti con il coronavirus. Per ora la situazione viene definita "sotto controllo", le autorità invitano alla calma, a evitare allarmismi, così i grandi eventi non sono a rischi. Ma c'è uno sport locale, manifestazioni minori, che invece stanno risentendo dell'impatto della patologia d'origine cinese. La Lega Nazionale Dilettanti di Lodi ha deciso di sospendere tutti i campionati che vanno dalla Seconda Categoria alle giovanili.

Coronavirus, come reagisce lo sport

Il coronavirus e l'impatto sullo sport: "Non ci sono elementi per fermarci"

Provvedimento dello stesso tipo è stato adottato anche dalla Federazione Italiana Pallavolo e dal Centro Sportivo Italiano che ha sospeso tutte le attività in programma nel lodigiano nel weekend e per la prossima settimana. L'ASD Fanfulla, club che la prima squadra in Serie D, ha deliberato la chiusura, con effetto immediato di tutti i corsi di qualsiasi natura e luogo e sospende l'attività di tutti gli atleti e istruttori sino a nuovo ordine.

La FIGC intanto ha fatto sapere di essere in continuo contatto con il Ministero della Salute e di non avere sufficienti elementi per rinviare le partite di calcio previste nel fine settimane in Lombardia. Fanno ovviamente eccezione i comuni di Codogno, Casalpusterlengo e Castiglione d'Adda.

Se le cose dovessero cambiare e la situazione dovesse improvvisamente peggiorare, la Federcalcio fa sapere di essere pronta ad adottare le misure necessarie a preservare la salute degli atleti e dei tecnici. Questo, ovviamente, rimanendo in contatto con il Ministero della Salute. Il presidente della Serie C, Francesco Ghirelli, all'Ansa ha parlato così: