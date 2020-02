Alla base dell'errore una defaillance da parte dei magazzinieri, che hanno fatto male i conti.

di Redazione Fox Sports - 21/02/2020 12:10 | aggiornato 21/02/2020 12:14

Della gaffe se ne sono accorti un po' tutti, lo stesso Nagelsmann è stato costretto a parlarne in conferenza stampa. Troppo evidente l'errore del Lipsia, sceso in campo nell'ultimo match di Champions League con delle maglie differenti l'una dall'altra nel primo tempo, salvo poi correre ai ripari nella ripresa.

Ma cosa è accaduto? Perché alcuni calciatori aveva lo sponsor colorato in un modo e altri in tonalità diverse? Un errore da parte dei magazzinieri, che hanno organizzato male questa trasferta in Inghilterra.

Champions League, gaffe Lipsia: in campo con maglie diverse

La spiegazione ufficiale l'ha fornita l'allenatore del Lipsia nella conferenza stampa post-partita:

Nel trasferimento dall’hotel - ha spiegato Nagelsmann - ci siamo accorti che il kit non fosse completo nelle diverse scatole, non c’erano tutte le maglie necessarie. E quindi c’è stata un po’ di confusione.

Che si è tradotta con i giocatori in campo con maglie diverse. Questo non ha comportato nulla ai fini del gioco, ci mancherebbe. Ma si è trattata comunque di una gaffe molto particolare. Insomma, se la squadra è stata perfetta in campo riuscendo a vincere in casa del Tottenham grazie al rigore di Timo Werner, lo stesso non si può certo dire per quanto riguarda i magazzinieri della squadra tedesca.