Il centrocampista brasiliano parla da leader dei Blancos. Entusiasta di Zidane e di Hazard, vorrebbe anche O'Ney e difende il gallese: "I suoi gol sono sempre importanti per noi".

di Alberto Casella - 21/02/2020 11:36 | aggiornato 21/02/2020 11:41

Al Real Madrid, anzi pardon prima al Castilla, Casemiro era arrivato dal Sao Paulo che aveva ancora soltanto 20 anni nel gennaio 2013. Un po' di ambientamento, successivamente anche un anno di prestito al Porto per mettere esperienza nelle gambe, fosforo calcistico nel cervello e prendere più confidenza col football europeo in vista del via alla grande avventura blanca.

Un'avventura che non sta andando affatto male, almeno a giudicare dai numeri: 225 partite in 5 stagioni e mezza, con una media di circa 40 match giocati ogni anno, 22 gol segnati e 17 assist distribuiti - niente male per un mediano - e una quantità di palloni sfilati al fraseggio avversario - la specialità della casa - che ne hanno fatto una specie di Arsenio Lupin del centrocampo di Zidane.

E a proposito del tecnico francese, Casemiro ha una vera e propria adorazione per lui. Sentimento, del resto, ricambiato con gli interessi, visto che Zizou a lui proprio non vuole rinunciare mai, nemmeno in amichevole, e quando lo fa è solo a ragion veduta. Quest'anno, per dire, non lo ha risparmiato nemmeno all'esordio in Coppa del Re contro i non temibilissimi rivali dell'Unionistas.

Zidane non rinuncia mai volentieri a Casemiro: qui è in campo in Coppa del Re contro l'Unionistas

Casemiro "Vorrei Neymar al Real Madrid"

E anche se ha solo 27 anni, 28 fra pochi giorni, Casemiro parla ormai da veterano - 4 Champions League in bacheca, del resto, mica le hanno in tanti - di un Real Madrid che, dopo gli sbandamenti della scorsa stagione, sembra essersi rimesso ampiamente in carreggiata. Lo ha fatto ieri sera ai microfoni di El Transistor, in onda sull'emittente spagnola Onda Cero:

Neymar? Lui è un crack e mi piacerebbe moltissimo che venisse al Real Madrid.

Casemiro e Neymar: da anni compagni di Nazionale, lo saranno anche nel Real Madrid?

Ma la Real Casa è fatta anche e soprattutto di un grande presente, sotto la guida di un grande tecnico e con il contributo di giocatori straordinari. Il centrocampista brasiliano ha una parola per tutti:

Zidane qui sta facendo la storia ed è un onore e un divertimento giocare per lui: è il migliore. Bale? Credo non sia giusto sottolineare solo quando fa qualcosa di sbagliato: lui segna sempre tanto e con i suoi gol ci ha regalato tanti titoli. Quello che fa fuori dal campo non ci interessa. Hazard e Valverde? Di Eden mi ha sorpreso vedere come riesca sempre a pensare prima degli altri, mentre Fede ama giocare e ama imparare: con lui abbiamo uno dei migliori numero 8 per i prossimi 12 anni.

Per Casemiro, vincere la Champions League non ha paragoni

"Liga o Champions? Non ho dubbi..."

Bando alla modestia, Casemiro ammette di credere di essere importante nel gioco del Real per l'enorme quantità di palloni che riesce a sottrarre agli avversari - "mi riesce bene e sono felice perché il Bernabeu lo apprezza come un gol" - mentre sugli obiettivi stagionali non ha dubbi: