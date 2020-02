L'attaccante del Manchester City ne parla come di un club fantastico e apre le porte per il futuro.

di Redazione Fox Sports - 21/02/2020 13:38 | aggiornato 21/02/2020 13:42

L'attaccante del Manchester City Raheem Sterling (20 gol e 6 assist in stagione) ha parlato ai microfoni di As in vista della prossima partita di Champions League contro il Real Madrid, una squadra che secondo gli ultimi rumors di calciomercato potrebbe proprio essere la prossima dell'inglese:

Al momento del sorteggio degli ottavi eravamo radunati al centro di allenamento, lo facciamo sempre ed è molto divertente. Quando dall'urna è stato estratto il Real eravamo contenti perché è una grande squadra e lo sai che in Champions devi affrontare le migliori. E non c'è sfida migliore di Madrid. L'atmosfera in uno stadio storico come il Bernabeu sarà bellissima e io ripongo tanta fiducia nel mio team, penso che possiamo vincere.

Calciomercato Real Madrid, Sterling strizza l'occhio

In riferimento a Zinedine Zidane, Sterling mostra la sua grande stima:

Penso che vincere la Champions League molte volte, soprattutto di seguito, sia molto difficile. Non credo sia fortuna, ma sicuramente ha trovato la formula giusta. Alcune persone hanno quella mentalità vincente che porta a vincere comunque. Direi che è qualcosa che probabilmente ha sviluppato nella sua grande carriera come giocatore e ora come allenatore, quindi mantiene questa caratteristica; non penso che quando vinci sia fortuna, ma una questione di mentalità.

Alla domanda sul futuro, poi, il giocatore del Manchester City risponde così, alimentando le voci di calciomercato: