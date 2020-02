Tra due anni potrà lasciare il Borussia Dortmund previo pagamento di clausola rescissoria da 75 milioni.

di Redazione Fox Sports - 21/02/2020 08:44 | aggiornato 21/02/2020 08:48

Se prima c'era solo un piccolo rimorso per non essere riusciti ad acquistarlo nella sessione di calciomercato appena conclusa, adesso di sicuro i rimpianti delle tante squadre interessate sono sempre più consistenti, partita dopo partita. Erling Haaland continua a segnare, il suo passaggio dal Salisburgo al Borussia Dortmund non ha minimamente intaccato la sua impressionante media realizzativa, che resta a livelli altissimi.

Sono 39 reti in 29 partite stagionali, suddivise in questo modo: 16 su 14 partite nel campionato austriaco, 8 su 5 nel campionato tedesco, 5 su 3 nelle coppe nazionali e 10 su 7 in Champions League, per una media fuori da ogni logica a questo punto della stagione di un gol ogni 49 minuti scarsi.

Calciomercato, Haaland può partire per 75 milioni nel 2022

Ci troviamo di fronte a un fenomeno, c'è poco da discutere. Ecco perché farà molto piacere alle tante pretendenti il fatto che Erling Haaland, passato al Borussia Dortmund a gennaio per l'irrisoria cifra di 20 milioni, abbia una clausola nel suo contratto con il BVB che farà attivare un'opzione di vendita da 75 milioni di euro a partire dal 2022.

Non proprio una cifra fuori dalle logiche di calciomercato, insomma, visto il rendimento avuto fino a questo momento dal giovane attaccante norvegese, con Mino Raiola procuratore. La Juventus e tutte le altre big d'Europa faranno bene a lavorarci già da adesso, per tentare di trovare un ok prima delle tante altre concorrenti che chiederanno informazioni al suo agente da qui a due anni (quando lui ne avrà appena 21!). Saranno moltissime, c'è da scommetterci.