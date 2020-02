I bianconeri pianificano l'assalto estivo al francese. Nella trattativa, oltre a 60 milioni di euro, può finirci anche il gallese, che con Sarri sta trovando poco spazio.

di Andrea Bracco - 21/02/2020 18:43 | aggiornato 21/02/2020 18:48

Aaron Ramsey al Manchester United, Paul Pogba alla Juventus. Sarebbe questa l'ultima, pazza idea di mercato ponderata dalla dirigenza bianconera, alla ricerca della strategia giusta per convincere il centrocampista francese dei Red Devils ad accettare di tornare a Torino. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, con la notizia poi ripresa e rilanciata dai siti spagnoli, il club piemontese si sarebbe seduto a un tavolo e, dopo averci pensato tu, sarebbe disposta a inserire il cartellino del centrocampista gallese a corredo di un'offerta da circa 60 milioni di euro, arrivando così alla cifra complessiva di 100 milioni di euro.

Pochi, almeno per il momento, ma la base per intavolare una discussione sembra finalmente essere stata posta. Questo perché Ramsey, alla prima stagione in bianconero, viene valutato circa 40 milioni di euro. Non male, soprattutto se consideriamo che l'ex leader della mediana dell'Arsenal è sbarcato in Italia solo l'estate scorsa, peraltro a parametro zero. Il suo inserimento negli schemi di Maurizio Sarri, però, pare essere andato parecchio a rilento, tanto che in questo momento - ricadute fisiche a parte - il gallese parte abbastanza indietro nelle gerarchie di squadra. Il tecnico lo ha provato da mezzapunta in un 4-3-1-2, ma anche da interno in un 4-3-3 a trazione anteriore, dove però Ramsey ha palesato parecchie difficoltà.

Così Fabio Paratici avrebbe deciso di sacrificarlo definitivamente, all'interno di un processo di restyling completo che il centrocampo della Juventus subirà in vista della prossima stagione. Ramsey potrebbe lasciare Torino dopo un solo anno e approdare così al Manchester United, club che lo seguiva da tempo e che, lo scorso anno, aveva anche provato a soffiarlo in extremis ai bianconeri. Il fatto che sulla sponda rossa di Manchester, poi, ci sia anche il grande obiettivo di mercato estivo, non fa che aggiungere ulteriore carne al fuoco: nei giorni scorsi, Mino Raiola ha fatto sapere che il suo assistito sarebbe felice di riabbracciare i vecchi amici e lo stesso giocatore, qualche settimana fa, avrebbe già virtualmente salutato tutti gli attuali compagni.

Aaron Ramsey, centrocampista della Juventus: il gallese è sbarcato in Italia l'estate scorsa ma non ha convinto Sarri, che adesso potrebbe liberarlo all'intero di uno scambio con il Manchester United per Paul Pogba

Tra l'altro, di recente lo stesso Raiola si è scagliato contro il manager del club, Ole Gunnar Solskjaer, reo di aver parlato in maniera troppo possessiva dello stesso Pogba:

Spero che Solskjaer non intenda insinuare che Paul è un prigioniero. Pogba è di proprietà di Pogba e di nessun altro.

Parole dure, che però confermano la rottura totale tra le parti. Il Real Madrid è sempre stata la squadra più vicina ad acquistare il francese, soprattutto per il grande rapporto e la stima reciproca che intercorre con Zidane, ma il richiamo dell'Italia sembra attirare più di ogni altra possibile soluzione. L'eventuale trattativa sarebbe quindi positiva per entrambe le parti in causa, soprattutto se consideriamo che lo United - oltre a Ramsey - riceverebbe un po' di liquidità utile a intervenire ulteriormente nel cuore della squadra. Non è un mistero che gli inglesi, dopo aver acquistato Bruno Fernandes, seguano con attenzione Jack Grealish e James Maddison, due elementi che costano parecchio.

Per questo la partenza di Pogba, paradossalmente, diventa fondamentale. Ovviamente a oggi le voci si rincorrono e gli eventuali discorsi non possono che essere in fase embrionale, ma anche per Ramsey la situazione potrebbe nettamente migliorare. Il gallese conosce benissimo la Premier League e ha uno stile di gioco che ben si adatta al massimo campionato inglese. E, salutando la Juventus, libererebbe un armadietto alla Continassa per quel giocatore che i tifosi bianconeri non vedono l'ora di riabbracciare.