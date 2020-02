Il giocatore è stato già avvisato dai nerazzurri: se ci sarà una nuova offerta, sarà diversa da quella di gennaio.

di Redazione Fox Sports - 21/02/2020 09:03 | aggiornato 21/02/2020 09:07

Tra Olivier Giroud e l'Inter la storia di calciomercato potrebbe non essere affatto conclusa. Dopo l'approccio dello scorso gennaio, infatti, quando il giocatore sembrava a un passo dal diventare un calciatore nerazzurro, le due strade potrebbero presto incrociarsi di nuovo.

L'attaccante francese del Chelsea è stato messo in standby da Marotta dopo il grosso investimento fatto per Eriksen e il fatto che la Lazio successivamente non sia riuscita a convincere i Blues a lasciar partire il giocatore, ha aiutato il club nerazzurro ad avere ancora chances di manovra per tentare di portarlo a Milano a parametro zero.

Calciomercato, Giroud e l'Inter: appuntamento all'estate

Nei discorsi che sono stati fatti il mese scorso, però, l'Inter è stata chiara con Giroud, spiegando al centravanti che e offerte di contratto portati fossero riferite solo alla sessione di calciomercato invernale e non anche per l'estate, pur senza escludere un nuovo tentativo una volta che avrà concluso il suo rapporto con il club londinese.

Tradotto, quella proposta di contratto (molto generosa economicamente fino al 2022) che gli era stata fatta, non sarà necessariamente la stessa che verrà messa sul piatto alla fine della stagione. L'attaccante ha apprezzato la sincerità del club e si è dato appuntamento per riparlarne più avanti. Insomma, le strade tra l'Inter e Giroud potrebbero incrociarsi di nuovo.