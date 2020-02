E il primo modello Nike è stato indossato dai calciatori blaugrana nella giornata di mercoledì.

di Redazione Fox Sports - 21/02/2020 09:27 | aggiornato 21/02/2020 09:31

Il Barcellona sa già come vestirà l'anno prossimo. Come riportato dal portale specializzato in questo genere di anticipazioni, prima, seconda e terza maglia sono già state ideate dalla Nike per il club blaugrana. E la novità è che la divisa home è stata già indossata dai calciatori.

La settimana scorsa dei dirigenti della casa di produzione statunitense sono stati nella Ciutat Esportiva Joan Gamper per provare dei nuovi materiali tessili e, nella giornata di mercoledì, hanno anche sottoposto dei calciatori a una serie di sessioni fotografiche indossando proprio la nuova maglia del Barcellona per la stagione 2020/2021.

Barcellona, già indossata la nuova maglia 2020/2021

Secondo le indiscrezioni riportate da Mundo Deportivo, la casacca avrebbe riscontrato il gradimento della squadra. Il disegno era già stato "spoilerato" in precedenza, con il ritorno alle consuete strisce a bande larghe verticali blaugrana, se ne sono aggiunte altre gialle più sottili a separare i colori principali.

Già anticipati anche i design scelti dalla Nike per la seconda e per la terza divisa della prossima stagione: come riportato da Footy Headlines, infatti, quella da trasferta sarà interamente nera, con rifiniture oro. L'ultimo modello infine sarà colorato di rosa, un colore non certo nuovo per la storia recente del Barcellona.

💣💸 LEAKED: Barcelona 20-21 Home, Away, Third Kits Info + 2 Special-Edition Kits?: https://t.co/pu1ENeuLmt — Footy Headlines (@Footy_Headlines) January 24, 2020