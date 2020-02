Il nuovo attaccante dei blaugrana si è presentato in conferenza stampa. E intanto il Leganes è furioso: "Abbiamo chiesto anche noi alla Federazione di poter intervenire sul mercato".

di Redazione Fox Sports - 21/02/2020 07:37 | aggiornato 21/02/2020 07:42

Il nuovo attaccante del Barcellona, Martin Braithwaite, si è presentato in conferenza stampa ai suoi nuovi tifosi:

Sono molto emozionato, per me questo è un sogno che diventa realtà. Chiunque vorrebbe indossare la maglia di una squadra come il Barcellona. Qui c'è pressione, ma io sono venuto per vincere. Il mio obiettivo è segnare dei gol. Messi? È il miglior calciatore di tutti i tempi. Per me è una bellissima cosa poter giocare al suo fianco

Braithwaite, che indosserà la maglia numero 19, è arrivato grazie allo speciale permesso accordato dalla Federcalcio spagnola ai blaugrana (si sono serviti dell'articolo 124.3 in vigore dal 2001), che erano alle prese con i due gravi infortuni occorsi a Dembelé e Suarez.

Il club catalano ha preso il danese dal Leganes pagando la clausola recissoria di 18 milioni di euro e facendogli sottoscrivere un contratto fino al 2024 con una clausola da 300 milioni di euro.

Braithwaite al Barça: furia Leganes

Se il Barça può essere soddisfatto di questa operazione, lo stesso non può dirsi per il Leganes che in piena lotta per non retrocedere si ritrova senza il suo attaccante titolare. Il direttore generale del club Martín Ortega ha parlato così ad AS

È un danno quasi irreparabile, la normativa va contro l’integrità del campionato. Vogliamo alzare la voce, questa regola non si capisce. Assurdo che una squadra possa scaricare totalmente il suo problema, quello di aver perso a lungo un giocatore per infortunio, sul Leganes. Avevamo capito che il Barça era autorizzato a comprare attraverso l’accordo con un club, non con il pagamento di una clausola. Abbiamo fatto richiesta alla Federazione per intervenire sul mercato, speriamo dicano di sì

Questa vicenda è finita anche nel mirino della FIFA visto che nel suo regolamento (datato 2013) non è contemplata questa norma.