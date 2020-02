Al termine di Tottenham-Lipsia, andata degli ottavi di Champions League, ha parlato così a Sky Sport il tecnico degli Spurs José Mourinho:

A preoccuparmi non è lo 0-1, perché è un risultato aperto e al ritorno può essere perfettamente ribaltato. Quello che mi preoccupa sono i nostri giocatori per le tante partite da giocare, già tra due giorni. Lucas è "morto", idem Bergwijn e Lo Celso. La nostra situazione è questa. Possiamo vederla in due modi: da una parte sono fiero di loro e di quello che hanno dato, i miei giocatori sono stati straordinari. Dall'altra, la nostra situazione è questa: siamo in grande difficoltà. Se fosse solo per questa partita, direi ok, no problem: 1-0, è ancora tutto aperto per la qualificazione. Quello che mi preoccupa è che dobbiamo giocare anche in Premier e in FA Cup