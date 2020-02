Intercettata la conversazione tra il presidente della Divisione Nazionale Calcio a 5 e il presidente del Lynx Latina: una escort in cambio di informazioni private.

di Antonio Gargano - 20/02/2020 16:08

Scandalo nel calcio a 5 italiano. Nelle scorse ore, è emerso un audio che collega Andrea Montemurro, presidente della Divisione Nazionale Calcio a 5, e Gianluca La Starza, presidente del Lynx Latina, uno dei club principali della massima serie . La conversazione mette in luce uno scambio illegale tra i due protagonisti della vicenda, travolti dalla bufera a stagione in corso. Il numero uno del futsal azzurro si è dimesso.

La vicenda risale a luglio 2019, periodo in cui si provvede alle iscrizioni al campionato successivo. Con il calcio a 5 italiano in netta difficoltà economica da diversi anni, non mancano le società anche gloriose che sono costrette a ripartire dalle categorie inferiori: una di queste è stata il Maritime Augusta, per un decennio tra le squadre più attrezzate della massima serie.

L'esclusione è stata ufficializzata dalla Covisod, l'equivalente della Covisoc nella LND, che ha confermato i mancati pagamenti necessari per la partecipazione alla Serie A attualmente in corso di svolgimento. L'estromissione del club siciliano andava ratificata e comunicata dalle sfere dirigenziali della Lega Nazionale Dilettanti, ma Montemurro ha comunicato in anticipo la decisione federale a La Starza: il primo, in carica come consigliere dal 2016, è un esponente di Fratelli d'Italia, il secondo è un suo sostenitore in campagna elettorale. Questo legame extra-futsal avrebbe facilitato il contatto e lo scambio di favori.

Futsal nella bufera: soffiate, escort e mercato

La mossa di Montemurro era finalizzata a favorire il futsal-mercato del Lynx Latina che, conscio dell'esclusione del Maritime, avrebbe potuto trattare con i calciatori pronti a svincolarsi, come poi è effettivamente successo nel giro di poche settimane. Dalla conversazione, emerge l'ufficialità dell'esclusione e la comunicazione prima degli annunci ufficiali:

Ecco, ti volevo confermare. Il Maritime va a casa. Non ha pagato, la Covisod lo ha escluso.

La Starza, all'annuncio di Montemurro, passa dai ringraziamenti per la soffiata al modo in cui intende ricambiare:

Devo ricambiare in quel modo. Fai l'estate e poi ti faccio quel regalo.

Montemurro, inizialmente, non sembra comprendere le intenzioni di La Starza, che poi ribadisce il concetto marcando il tono sulla parte finale della frase. Il consigliere LND capisce che si tratta di una escort pagata per pareggiare l'informazione fornita e approva, poi si raccomanda sulle qualità del regalo in questione. Il patron dei pontini conferma:

Carina, carina, poi quando la vedi mi dirai se è carina. È pure intelligente.

L'audio va verso la conclusione con l'ultimo scambio di battute tra i due:

Così ti fai qualche weekend sereno pure da 'ste parti. Benissimo.

Dopo aver confermato anche l'esclusione della Lazio, Montemurro si avventura in altri dettagli ben più spinti con La Starza. La Procura Federale sta indagando sulla questione relativa all'audio emerso in queste ore, con il destino del presidente della Divisione Nazionale Calcio a 5 che sembra ormai segnato. Il Lynx Latina, invece, è all'ultimo posto in classifica e già da diverse settimane il club si avvia verso una sorte nefasta, sia sul campo che sotto l'aspetto dirigenziale. Il peggio, però, rischia di arrivare a breve.