In programma all'Olimpico l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League.

di Redazione Fox Sports - 20/02/2020 10:27 | aggiornato 20/02/2020 10:32

Dopo il KO nello scontro diretto contro l'Atalanta la Roma cerca di ripartire dall'Europa. Alle ore 21 i giallorossi affronteranno all'Olimpico la formazione belga del Gent, nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League.

Fonseca opterà per 4-2-3-1. In difesa titolare Kolarov (Bruno Peres non è nella lista UEFA), Spinazzola a destra. In mezzo al campo Veretout e Cristante con Kluivert, Pellegrini e Carles Perez. In avanti Dzeko.

Europa League, le probabili formazioni di Roma-Gent

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca.

GENT (4–3-1-2): Kaminski; Lustig, Plastun, Ngadeu Ngadjui, Mohammadi; Odjidja-Ofoe, Owusu, Kums; Bezus; Niangbo, David. All.: Thorup.

Dove vedere Roma-Gent in Tv e streaming

Roma-Gent è in programma giovedì 20 febbraio alle ore 21: match trasmesso in diretta da Sky, sul canale Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e canale 472 e 482 del digitale terrestre).