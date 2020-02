I giallorossi sbloccano la partita in apertura grazie all'esterno in prestito dal Barça.

di Redazione Fox Sports - 20/02/2020 21:44 | aggiornato 20/02/2020 21:51

Evidentemente è la serata delle prime volte. Dopo l'Inter con Eriksen, anche la Roma può esultare per il primo gol in giallorosso di un suo nuovo acquisto. Meno appariscente nell'immediato, più che promettente per il futuro: si tratta di Carles Perez. Classe '98, scuola Barcellona, con la maglia Blaugrana deve aver imparato la nobile arte della veggenza oltre che del pallone. Perché lo spagnolo aveva parlato così nel pre-partita:

Spero di cogliere l’occasione del mister, sarebbe bellissimo fare un gol o un assist.

Roma, primo gol per Carles Perez

Detto, fatto. Alla sua prima partita da titolare, Carles Perez ha timbrato subito il cartellino. Non gli ci è voluto molto. Merito di capitan Dzeko che, con un grande filtrante, lo ha liberato a tu per tu con Kaminski.

Sangue freddo, piede caldo. E palla all'angolino. A fine primo tempo la Roma è in vantaggio 1-0 sul Gent grazie al suo nuovo talento, in gol al 13' minuto. Carles Perez, arrivato in prestito oneroso a gennaio (a 1 milione di euro, ndr), verrà obbligatoriamente riscattato a fine stagione. Al Barcellona andranno altri 11 milioni più eventuali altri 4,5 di bonus.