Il tennista svizzero annuncia che finirà sotto i ferri e tornerà in campo per Wimbledon.

di Redazione Fox Sports - 20/02/2020 13:01 | aggiornato 20/02/2020 13:06

Roger Federer salterà tutta la stagione sulla terra rossa per tornare in vista del suo torneo preferito: Wimbledon. Il tennista svizzero classe 1981, che compirà 39 anni il prossimo 8 agosto, è infatti costretto a operarsi al ginocchio destro e non potrà quindi esserci ai 1000 americani di Indian Wells e Miami e soprattutto al Roland Garros. Ad annunciarlo è stato lo stesso elvetico con un post sui suoi canali social:

Speravo di guarire in fretta, ma dopo un'accurata analisi con il mio team ho deciso di sottopormi a un intervento di artroscopia in Svizzera. I dottori mi hanno confermato che era la cosa giusta da fare e sono convinti che possa recuperare pienamente. Purtroppo sarò costretto a saltare Dubai, Indian Wells, Bogota, Miami e Roland Garros. Non vedo l'ora di tornare a giocare il più in fretta possibile, ci vediamo sull’erba!

Federer era stato costretto a saltare tutta la seconda parte di stagione nel 2016 per un problema analogo. La speranza è che possa tornare più in forma che mai per deliziarci ancora con la sua classe.