Nonostante la narrazione collettiva, Perez ha sempre avuto un occhio di riguardo per le nuove proposte: Varane e Casemiro i suoi investimenti storici.

di Andrea Bracco - 20/02/2020 10:53 | aggiornato 20/02/2020 10:58

Si chiama Reinier, è un classe 2002 e, da qualche giorno, è la nuova speranza per il futuro targata Real Madrid. Il campioncino brasiliano è sbarcato nella capitale spagnola dopo aver condotto alla qualificazione a Tokyo 2020 il suo Brasile, giocando il torneo Preolimpico sotto età, e adesso è pronto a tuffarsi in questa nuova avventura. Fresco 18enne, l'ex talento del Flamengo è arrivato in cambio del pagamento di una clausola rescissoria di circa 30 milioni di euro, una cifra abbastanza bassa se consideriamo che anche Jorge Jesus, allenatore dei rubronegros, ha fatto le proprie rimostranze al club per aver perso un potenziale crack in cambio di due spiccioli.

Reinier è solo l'ultimo di una grande nidiata di talenti che il Real Madrid, grazie al lavoro in prima persona di Florentino Perez, sta cercando di assicurarsi in modo tale da proseguire quel progetto sportivo dei Galacticos del futuro. Una strategia, quella del numero uno del club, ben definita e delineata, come peraltro suggeriscono le mosse degli ultimi anni. Prima del trequartista carioca, nella capitale iberica erano sbarcati Rodrygo - di un anno più vecchio - e Vinicius Junior, anche lui soffiato al Flamengo e reduce da una stagione abbastanza positiva, al netto di un fastidioso infortunio che lo aveva tolto di mezzo durante lo scorso inverno.

E, in precedenza, era stato il turno di Federico Valverde, uruguayano classe 1998 oggi diventato un perno del centrocampo madridista, nonché una risorsa irrinunciabile per Zinedine Zidane che, per averlo sempre in campo, molto spesso si è trovato a stravolgere il suo 4-3-3. Con questi innesti, il Real Madrid si sta assicurando un futuro garantito e sportivamente florido. Inoltre, come se non bastasse, in estate la dirigenza potrebbe dare l'assalto a Kylian Mbappé, inserendo così in rosa non solo un prospetto molto giovane - il francese, nonostante le quasi 200 presenze tra i professionisti, ha appena compiuto 21 anni -, ma anche un giocatore che, già da oggi, potrebbe essere annoverato nella categoria dei Galacticos veri e propri.

Raphael Varane, difensore del Real Madrid: fu acquistato nel 2011 per 10 milioni di euro da Florentino Perez, che anticipò la concorrenza europea strappando il francese al Lens

Il Real Madrid e l'attenzione per i giovani talenti: Varane e Casemiro gli apripista

Nonostante la credenza comune porti a pensare che la politica giovane del Real Madrid sia una svolta dei tempi recenti, in realtà la società ha sempre cercato di portare avanti due discorsi di mercato paralleli: se da una parte Florentino, soprattutto a inizio secolo, non si è mai fatto mancare nulla a livello di spesa, ogni anno ha comunque portato in Spagna diversi profili che poi, col passare delle stagioni, si sono ritagliati un ruolo importante all'interno del club. È il caso, per esempio, di Raphael Varane e Casemiro; il difensore centrale francese arrivò in Castiglia nell'estate del 2011, a 18 anni appena compiuti, con Perez che versò 10 milioni di euro nelle casse del Lens.

Dapprima riserva, Varane utilizzò le prime due stagioni come apprendistato, per poi diventare un tassello fondamentale del Real Madrid. Oggi è tra i leader della squadra e, talvolta, indossa anche la fascia di capitano. E, la cosa più impressionante, è che che comunque si parla di un ragazzo che quest'anno va per i 27 anni. Casemiro invece venne costretto a farsi una stagione al Porto, prima di poter rientrare alla base e diventare uno dei mediani più forti al mondo. Il classe 1992 di Sao José dos Campos, acquistato per 6 milioni di euro dal San Paolo, sfruttò l'esperienza portoghese per impattare in maniera più morbida sul calcio europeo. Una strategia che, a posteriori, si è rivelata vincente.

Tra i confini spagnoli, infine, Florentino Perez ha investito risorse importanti su Isco e Marco Asensio, due giocatori che - per vari motivi - al Real Madrid hanno fatto il loro tempo. Sul trequartista originario di Malaga ci sarebbero diversi discorsi da fare; il primo è di natura tattica, visto che negli ultimi anni i Merengues hanno spesso adottato un modulo con tre centrocampisti e tre punte, nel quale Isco ha dovuto adattarsi da esterno offensivo. Poi sono subentrate anche questioni extracampo, legate al fatto che il giocatore in estate ha rifiutato diverse destinazioni, facendo indispettire il club.

Asensio, purtroppo, deve fare i conti con un fisico di cristallo e la recente rottura di un legamento crociato del ginocchio, che di fatto gli ha precluso l'opportunità di giocarsi le sue possibilità con Zidane. Un vero peccato, visto che ai tempi il Real Madrid spese solo 3,5 milioni di euro per acquistarlo dal Maiorca. Ma la politica di svecchiamento, nonostante qualche incidente di percorso, va avanti senza sosta: l'estate prossima a Valdebebas tornerà Martin Odegaard, oggi in prestito alla Real Sociedad, e si valuterà anche di riportare alla base Achraf Hakimi, esterno del Borussia Dortmund troppo frettolosamente ceduto ai tedeschi. Florentino Perez, insomma, ha le idee molto chiare: i campioni vanno bene, ma sempre con un occhio rivolto al futuro.