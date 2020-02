Il presidente del PSG è stato accusato dalle autorità svizzere per aver dato all’ex segretario generale della FIFA Jerome Valcke "indebiti vantaggi" con lo scopo di ottenere tramite beIN Sports i diritti dei Mondiali 2026 e del 2030.

Guai in vista per il presidente del PSG e del network televisivo beIN Sports, Nasser Al-Khelaifi. Come riportato da Goal, è ufficialmente scoppiato l'ennesimo caso di corruzione all'interno della FIFA. Il patron dei campioni di Francia in carica è stato infatti accusato dalle autorità svizzere di "istigazione all'amministrazione infedele qualificata" e per aver dato "indebiti vantaggi" (tra i quali l'uso di una villa in Sardegna) all'ex segretario generale della FIFA Jerome Valcke (accusato a sua volta di corruzione passiva e ripetuta amministrazione infedele qualificata) con lo scopo di ottenere tramite beIN Sports i diritti TV dei Mondiali del 2026 e del 2030.

Secondo quanto emerso dalle indagini sulla vendita dei diritti televisivi dei Mondiali di calcio iniziate nel 2017, Valcke avrebbe ottenuto indebiti vantaggi da Al-Khelaifi e da una terza persona - imputata - conosciuta nel mondo del diritto sportivo. Tra il 2013 e il 2015 - da qui l'accusa di corruzione - Valcke avrebbe influenzato l'assegnazione dei diritti TV dei Mondiali di calcio e della Confederations Cup.

Non è la prima volta che Al-Khelaifi si trova in guai di questo tipo. In passato era stato infatti già incriminato per corruzione nell'ambito dell'inchiesta sull'assegnazione dei Mondiali di atletica 2017, per i quali Al-Khelaifi avrebbe pagato una tangente di 3.5 milioni di dollari a Lamine Diack (ex presidente della Federazione internazionale di atletica leggera) per farli disputare in Qatar. La manifestazione finirà poi a Londra, ma in Qatar si svolgeranno i Mondiali del 2019.