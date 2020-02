Prima della partita con il Brescia, l'allenatore degli azzurri non vuole farsi distrarre dal Barcellona.

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'impegno di campionato al Rigamonti contro il Brescia fissato per domani alle 20.45, sottolineando di non pensare minimamente alla sfida successiva con il Barcellona.

Io devo pesare solo alla sfida di domani col Brescia mentre tutti pensano alla gara col Barcellona. Ci sarà tempo per preparare l'appuntamento di martedì. Ora voglio concentrarmi sulla squadra che scenderà in campo in campionato, deve essere la migliore possibile perché in stagione abbiamo perso 20 punti contro le squadre cosiddette "piccole", domani sera sarà una partita simile a quella di Cagliari ossia troveremo una squadra agguerrita, dobbiamo aspettarci una battaglia e stare attenti, dovremo essere molto bravi a leggere bene la partita".

Napoli, le parole di Gattuso in conferenza stampa

Tra i convocati ci sarà anche Allan:

Si è allenato bene. Con Allan è finita là, è un giocatore come tutti gli altri. Io pretendo da tutti massimo impegno, lui non me l'aveva dato. Io rancore non lo porto, nel mio mestiere non posso portarlo. Bisogna far parlare il campo. I compagni lo hanno aiutato, lui si è fatto aiutare. Ho visto un grande professionista che si è messo a disposizione della squadra.

Quando gli viene domandato se preferisca una qualificazione all'Europa League o battere il Barcellona e passare il turno di Champions League, Gattuso risponde così:

Europa League tutta la vita, perché vuol dire che mancano 14 partite e ne devi vincere tante.

Riguardo le condizioni di Koulibaly, l'allenatore del Napoli fa il punto della situazione:

Koulibaly, bisogna prima vedere cosa ha a livello strumentale e poi ascoltare le sue sensazioni, inutile metterlo in campo per farlo rifermare dopo 4 giorni. Abbiamo deciso di fermarlo 8-10 giorni e dopo valutiamo come si sente lui a livello fisico.

C'è tempo per una battuta in dialetto calabrese quando si parla di Barcellona