Come noto, il presidente De Laurentiis ha multato tutta la rosa di buona parte dei propri stipendi. Sono già partiti gli arbitrati, il Napoli e i suoi giocatori si stanno scontrando in tribunale. E dalla prima sentenza sono emersi nuovi particolari sulla serata dell'ammutinamento.

Non c'è pace in casa Napoli . O meglio, difficile che possa esserci pace quando restano percettibili nell'aria di Castel Volturno le famose scorie datate 5 novembre 2019. Giorno nero. Giorno dell' ammutinamento della squadra che, dopo il pareggio contro il Salisburgo in Champions League, ha rifiutato categoricamente di andare in ritiro. Formando quindi una crepa insanabile tra il gruppo e la società, della quale si sentono le ripercussioni ancora oggi (basti pensare alle ultime esclusioni di Allan, ndr).

