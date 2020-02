Un matrimonio che durerà ancora a lungo, quello tra Marc Marquez e la Honda: è lo stesso campione del mondo in carica ad annunciare il rinnovo del contratto per quattro stagioni, fino al 2024.

I’m very happy to announce my renewal with Honda HRC for the next 4 years and continue being part of this great family! We'll continue giving our best to achieve our goals! 😉@HRC_MotoGP #MM93 #4moreyears pic.twitter.com/vEpmfzAXgq