Da tanto tempo aspettavo di giocare al San Paolo, finalmente è arrivato il momento. Non vedo l'ora di vedere che effetto mi farà, sarà un'esperienza molto bella anche se le cose sono cambiate rispetto ai tempi di Maradona. Conosco i napoletani e la passione che hanno per il calcio, ho avuto compagni di squadra come il Pocho Lavezzi che mi ha raccontato molte cose, non vedo l'ora di giocare lì

È normale che Cristiano Ronaldo continui a segnare, è un attaccante predatore, ama fare gol, segnerà ogni volta che giocherà. Ha molti pregi come attaccante, segna alla minima occasione che gli capita. Se giocassimo insieme penso che gli passerei il pallone, alla fine sì... Il Real senza Ronaldo ha perso molti gol, ma era ovvio sarebbe successo. Non solo gol, Cristiano porta anche molte altre cose. Se una squadra perde un giocatore da 50 gol a stagione, si nota. Il Real Madrid ha grandi giocatori, ma Cristiano segna 50 gol a stagione

