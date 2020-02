Dopo il KO contro la Lazio, i nerazzurri sono chiamati a fare bene in coppa. Ampio il turnover.

di Redazione Fox Sports - 20/02/2020 10:54 | aggiornato 20/02/2020 10:58

Ludogorets-Inter è in programma giovedì 20 febbraio 2020 alle ore 18.55, match valevole per i sedicesimi di andata di Europa League. Antonio Conte farà ampio ricorso al turnover: oltre agli infortunati Handanovic, Bastoni, Sensi, Gagliardini ed Esposito, non porta in Bulgaria Brozovic e Skriniar. In attacco dovrebbe riposare Lukaku, spazio alla coppia Lautaro-Sanchez.

Ludogorets-Inter: le probabili formazioni

LUDOGORETS (4-2-3-1): Iliev; Cicinho, Moti, Terziev, Nedyalkov, Dyakov, Anicet; Jorginho, Marcelinho, Wanderson; Keseru. ALL.: Vrba.

INTER (3-5-2): Padelli; Godin, Ranocchia, D'Ambrosio; Moses, Vecino, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Sanchez, Martinez. ALL.: Conte.

Dove vedere Ludogorets-Inter in tv e streaming

Ludogorets-Inter è in programma alle ore 18.55 di giovedì 20 febbraio e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 1 e Sky Calcio 3. Sarà visibile in streaming sulla piattaforma Skygo.