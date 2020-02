Gli osservatori bianconeri hanno offerto resoconti positivi sul giovane attaccante del Pescara, già un gol in questa stagione. Bocic può diventare un obiettivo della Juve.

di MarcoValerio Bava - 20/02/2020 13:38 | aggiornato 20/02/2020 13:44

Testa al presente, ma occhi al futuro. La Juventus lavora in prospettiva, non è una novità, è modus operandi che appartiene alla Signora ormai da anni. La rete di osservatori bianconeri opera sul territorio nazionale e nel mondo con l'obiettivo di portare a casa i migliori talenti su piazza. Giovani da mandare poi a crescere altrove, per poi tornare a Torino pronti a recitare un ruolo da protagonista. Pensate a Kulusevski, preso già a gennaio, lasciato a Parma a completare il rodaggio in vista della prossima stagione.

Ma gli esempi che si potrebbero citare sono diversi, per esempio in rosa oggi c'è Rugani che dopo l’esperienza a Empoli, è tornato alla base. In prestito ci sono talenti come Luca Pellegrini a Cagliari, Rogerio al Sassuolo o Romero al Genoa. Altri come Traore od Orsolini restano in orbita Juve anche se non ci sono accordi scritti con le società d’appartenenza.

Quello di Paratici è un metodo ormai collaudato e che potrebbe trovare nuova attuazione nei prossimi mesi. Sui taccuini della Juventus, infatti, è finito il nome di Milos Bocic, di professione attaccante, nato a Belgrado nel gennaio del 2000, di proprietà del Pescara. Il ragazzo è cresciuto nelle giovanili dell’Udinese, ma in estate si è trasferito in Abruzzo e poche settimane fa - contro il Cosenza - ha pure trovato il primo gol tra i professionisti.

Juventus, Paratici punta Bocic

Juventus, occhi sul giovane Milos Bocic

Il suo score dice sette presenze in prima squadra, una rete e un assist. Bocic è un attaccante atipico, sa muoversi da prima punta, ma col suo fisico brevilineo può agire anche da esterno offensivo e da seconda punta. Ha talento, questo lo assicurano tutti gli addetti ai lavori, dovrà confermarsi.

Ha una storia particolare alle spalle: a otto mesi lascia casa sua, Belgrado, e si trasferisce in Italia perché la famiglia cerca nuove opportunità e la Serbia è in ginocchio dopo i conflitti che l’hanno segnata. Nel nostro, suo, paese impara a giocare a calcio e conquista l’Udinese che lo tessere. In Friuli, però, gioca poco e così ecco il trasferimento al Pescara dove pian piano sta cominciando a mostrare le sue qualità.

Il suo idolo è Cristiano Ronaldo, ma gli amici lo chiamano “Pocho” perché nel modo di giocare ricorda Lavezzi. La Juventus ha cominciato a muoversi, riporta Goal.com, ha mandato osservatori a seguirlo, i resoconti sono positivi. Chissà che, l’anno prossimo, Milos non possa davvero cominciare ad allenarsi e a giocare con il suo idolo.